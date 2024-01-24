«Слышали два взрыва»: очевидцы — о падении военного самолёта в белгородском селе

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
По словам местной жительницы, прозвучало два взрыва с интервалом примерно в минуту.
«Услышали сильный грохот, вышли на улицу. Там уже был дым, огонь. Два взрыва услышали. Второй был громче. Выбежали, посмотрели: может, помощь нужна. Но далеко было, за деревней упал», — рассказала женщина.
Ещё один житель села также сообщил, что до падения был слышен глухой хлопок, а после — взрыв: «Через окно мы увидели уже загоревшийся самолёт. Я слышал два взрыва — первый глухой хлопок, потом взрыв и пламя».
Напомним, что в районе села в поле упал самолёт Ил-76. На борту были 65 пленных украинских военных, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Бойцов ВСУ везли в Белгородскую область для последующего обмена.