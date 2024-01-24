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Published Сегодня, 11:46

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Updated Сегодня, 11:48

Жительница Белгородской области

«Слышали два взрыва»: очевидцы — о падении военного самолёта в белгородском селе

24 января 2024, 11:46
Фото: РИА «Новости»
Жительница Белгородской области

Очевидцы рассказали о двух взрывах при падении самолёта в Белгородской области

24 января рядом с селом Яблоново Корочанского района потерпел крушение военный самолёт. Очевидцы рассказали подробности о происшествии РИА «Новости».

По словам местной жительницы, прозвучало два взрыва с интервалом примерно в минуту.

«Услышали сильный грохот, вышли на улицу. Там уже был дым, огонь. Два взрыва услышали. Второй был громче. Выбежали, посмотрели: может, помощь нужна. Но далеко было, за деревней упал», — рассказала женщина.

Ещё один житель села также сообщил, что до падения был слышен глухой хлопок, а после — взрыв: «Через окно мы увидели уже загоревшийся самолёт. Я слышал два взрыва — первый глухой хлопок, потом взрыв и пламя».

Напомним, что в районе села в поле упал самолёт Ил-76. На борту были 65 пленных украинских военных, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Бойцов ВСУ везли в Белгородскую область для последующего обмена.

Очевидцы рассказывают о крушении самолёта
Видео: РИА «Новости»
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