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Posted Сегодня, 06:29

Published Сегодня, 06:29

Modified Сегодня, 06:31

Updated Сегодня, 06:31

Заболевший ребёнок

Гладков рассказал новые подробности о ситуации с заболевшими в Ярославле белгородцами

24 января 2024, 06:29
Фото: Midjourney
Заболевший ребёнок

26 белгородских детей выписали из больницы в Ярославской области

Врачи выписали ещё 26 юных белгородцев, которые заболели в Ярославле. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, ситуацию держат на постоянном контроле.
Сюжет
Дети

Ещё 26 детей из Белгородской области, которые заболели во время поездки в Ярославль, выписали из больницы. Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, ситуацию держат на постоянном контроле. Глава региона надеется, что все заболевшие скоро выздоровят.

Очень надеюсь, что вся хворь уйдёт и останутся только воспоминания. Ну, а лучшие воспоминания, конечно, эмоции от посещения региона, новые знакомства, путешествия, культурные мероприятия. Надеюсь, что всё-таки положительных эмоций будет много.
Вячеслав Гладков

Ранее Гладков уже комментировал ситуацию с заболевшими юными белгородцами в Ярославской области. На днях из больницы выписали 15 детей, ожидалась выписка ещё 20. Всего заболели 70 ребят.

Напомним, 11 января 286 белгородских школьников отправились в ярославский санаторий. Учреждение находится на берегу реки Которосль среди елей и сосен. Смена продлится три недели.

Гладков прокомментировал историю о заболевших в Ярославле белгородских детях
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#Общество#Белгородская область#Больница#Дети#Новости Белгорода#Санаторий#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Ярославская область#Заболевшие
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