Гладков рассказал новые подробности о ситуации с заболевшими в Ярославле белгородцами

Ещё 26 детей из Белгородской области, которые заболели во время поездки в Ярославль, выписали из больницы. Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, ситуацию держат на постоянном контроле. Глава региона надеется, что все заболевшие скоро выздоровят.