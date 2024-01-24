Гладков рассказал новые подробности о ситуации с заболевшими в Ярославле белгородцами

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Ещё 26 детей из Белгородской области, которые заболели во время поездки в Ярославль, выписали из больницы. Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, ситуацию держат на постоянном контроле. Глава региона надеется, что все заболевшие скоро выздоровят.
Очень надеюсь, что вся хворь уйдёт и останутся только воспоминания. Ну, а лучшие воспоминания, конечно, эмоции от посещения региона, новые знакомства, путешествия, культурные мероприятия. Надеюсь, что всё-таки положительных эмоций будет много.
Вячеслав Гладков
Ранее Гладков уже комментировал ситуацию с заболевшими юными белгородцами в Ярославской области. На днях из больницы выписали 15 детей, ожидалась выписка ещё 20. Всего заболели 70 ребят.
Напомним, 11 января 286 белгородских школьников отправились в ярославский санаторий. Учреждение находится на берегу реки Которосль среди елей и сосен. Смена продлится три недели.