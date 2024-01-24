Детский хоспис в Белгородской области не пострадал при падении самолёта Ил-76

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
24 января в Корочанском районе упал военный самолёт. От белгородцев начали поступать вопросы о детском хосписе «Изумрудный город», который находится в этом муниципалитете.
В учреждении сообщили, что хоспис не пострадал, но сотрудники слышали хлопок и видели вспышку в небе. Среди детей раненых нет, все находятся в стабильном состоянии. При необходимости родителям могут помочь психологи. Учреждение продолжает работать в штатном режиме.
Детский хоспис «Изумрудный город» работает с 2020 года. В центре паллиативной помощи неограниченное время могут оставаться юные пациенты вместе со своими родственниками.