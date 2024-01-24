Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:09

Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

Дети

Детский хоспис в Белгородской области не пострадал при падении самолёта Ил-76

24 января 2024, 12:09
Фото: Midjourney
Дети
После происшествия начало поступать много вопросов о работе хосписа «Изумрудный город». Никто из детей не пострадал, учреждение продолжает работать в штатном режиме, сообщили на странице организации «Святое Белогорье против детского рака» в соцсети.

24 января в Корочанском районе упал военный самолёт. От белгородцев начали поступать вопросы о детском хосписе «Изумрудный город», который находится в этом муниципалитете.

В учреждении сообщили, что хоспис не пострадал, но сотрудники слышали хлопок и видели вспышку в небе. Среди детей раненых нет, все находятся в стабильном состоянии. При необходимости родителям могут помочь психологи. Учреждение продолжает работать в штатном режиме.

Детский хоспис «Изумрудный город» работает с 2020 года. В центре паллиативной помощи неограниченное время могут оставаться юные пациенты вместе со своими родственниками.

«Слышали два взрыва»: очевидцы — о падении военного самолёта в белгородском селе
Узнать подробнее
Читайте также:
«Слышали два взрыва»: очевидцы — о падении военного самолёта в белгородском селе«Все на борту погибли»: Гладков прокомментировал крушение самолёта под БелгородомУкраинское СМИ удалило новость о причастности ВСУ к падению самолёта под Белгородом
#Общество#Белгородская область#Корочанский район#Новости Белгорода#Самолёт#Белгород#Алина Харина#Хоспис#Изумрудный город#Детский хоспис#Военный самолёт#Падение самолёта под Белгородом
Подпишитесь
«Напали и загрызли человека»: Белгородскую область атаковали волки?
Сегодня, 12:56
Под Белгородом разбился военный самолёт. Что известно о происшествии к этому часу?
Сегодня, 10:28
Первый год СВО: какие белгородские компании не справились и ушли в «минус»
Сегодня, 07:48
Отмена дистанта: спортшколы и школы искусств в Белгороде вернутся к очным занятиям
Сегодня, 07:16
«Все на борту погибли»: Гладков прокомментировал крушение самолёта под Белгородом
Сегодня, 11:09
Гладков сообщил о новом ЧП в Белгородской области: на месте работают СК и МЧС
Сегодня, 08:53