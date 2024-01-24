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Изумрудный город

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2024
Детский хоспис в Белгородской области не пострадал при падении самолёта Ил-76
24 января, 12:09
2022
У белгородского детского хосписа нет денег на оплату содержания лифтов
Государство покрывает только 20–30% расходов «Изумрудного города», написали в группе учреждения во «ВКонтакте».
9 августа 2022, 06:30
2021
В Белгороде прошла новогодняя ярмарка от активистов «Нового Поколения» Андрея Скоча
21 декабря 2021, 09:42
В этом году 120 детей получили помощь в детском хосписе «Изумрудный город»
20 октября 2021, 08:15
2020
Под Белгородом открылся детский хоспис «Изумрудный город»
20 августа 2020, 14:05

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