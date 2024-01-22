Трое белгородцев погибли в минувшие выходные: что произошло

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Четыре человека погибли при пожарах в Белгородской области. Есть ещё один пострадавший. Жителей некоторых домов пришлось эвакуировать.
Трагедией закончился пожар в Томаровке Яковлевского горокруга. Происшествие случилось 16 января. Погибла женщина 1959 года рождения. Она была собственницей квартиры, где случилось возгорание. Пожарные эвакуировали из МКД девять человек.
20 января в доме в Старом Осколе погибла пенсионерка 1937 года рождения. На следующий день в Валуйках в результате пожара погиб местный житель 1956 года рождения. В тот же день в Чернянском районе в селе Волотово по той же причине умер пенсионер.
15 января в Старом Осколе загорелась квартира. Из многоквартирного дома эвакуировали 37 человек. Из огня спасатели вытащили женщину 1949 года рождения.
17 января в Белгороде на 5 Августа произошёл пожар в квартире. Пострадал мужчина 1960 года рождения. Из дома самостоятельно эвакуировались 30 жителей.
Всего на территории региона за прошлую неделю зарегистрировали 27 пожаров. 13 из них — в жилых помещениях.