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Posted Сегодня, 09:28

Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Пожар

Трое белгородцев погибли в минувшие выходные: что произошло

22 января 2024, 09:28
Фото: Midjourney
Пожар

МЧС сообщило о гибели четверых белгородцев за неделю

На прошлой неделе в регионе зарегистрировали 27 пожаров, причём 13 из них — в жилых помещениях. Четыре человека погибли, ещё один пострадал. Подробности сообщили в МЧС.
Сюжет
МЧС

Четыре человека погибли при пожарах в Белгородской области. Есть ещё один пострадавший. Жителей некоторых домов пришлось эвакуировать.

Трагедией закончился пожар в Томаровке Яковлевского горокруга. Происшествие случилось 16 января. Погибла женщина 1959 года рождения. Она была собственницей квартиры, где случилось возгорание. Пожарные эвакуировали из МКД девять человек.

20 января в доме в Старом Осколе погибла пенсионерка 1937 года рождения. На следующий день в Валуйках в результате пожара погиб местный житель 1956 года рождения. В тот же день в Чернянском районе в селе Волотово по той же причине умер пенсионер.

15 января в Старом Осколе загорелась квартира. Из многоквартирного дома эвакуировали 37 человек. Из огня спасатели вытащили женщину 1949 года рождения.

17 января в Белгороде на 5 Августа произошёл пожар в квартире. Пострадал мужчина 1960 года рождения. Из дома самостоятельно эвакуировались 30 жителей.

Всего на территории региона за прошлую неделю зарегистрировали 27 пожаров. 13 из них — в жилых помещениях.

В оставшемся без тепла Старом Осколе вспыхнул сильный пожар
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