В субботу ВСУ обстреляли Белгородскую область из гранатомёта, пулемёта и миномёта

ВСУ выпустили 21 артиллерийский снаряд по селу Устинка, четыре и три артиллерийских снаряда по селу Журавлёвка и МАПП «Нехотеевка» соответственно. Один гранатомётный снаряд попал по селу Солнцевка. Три дрона-камикадзе атаковали село Щетиновка, а один БПЛА — село Красный Хутор. Ни в одном из населённых пунктов пострадавших и разрушений нет.