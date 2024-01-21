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За прошедшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область более 70 раз

В субботу ВСУ обстреляли Белгородскую область из гранатомёта, пулемёта и миномёта

21 января 2024, 09:53
Фото: 1MI

За прошедшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область более 70 раз

За минувшие сутки под обстрел ВСУ попали шесть муниципальных образований Белгородской области. Населённые пункты оказались под огнём более 70 раз. Пострадавших в результате атак нет, однако есть разрушения. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков в ежедневной сводке по обстрелам региона.
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Обстрел

Так, 20 января из-за обстрелов со стороны Украины оказался повреждён инфраструктурный объект связи в селе Колотиловка Краснояружского района. ВСУ атаковали объект с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших среди мирных жителей нет. В этом же населённом пункте с БПЛА сбросили два осколочных боеприпаса, а на окраине села Вязовое зафиксировали четыре прилёта. Обошлось без последствий.

Село Новостроевка-Вторая Грайворонского горокруга атаковали два дрона-камикадзе. Один из них упал и сдетонировал, в результате чего оказалась повреждена линия газоснабжения. В селе Рождественка установили пять прилётов, а в после села Глотово сдетонировал дрон-камикадзе. Последствий нет.

Из гранатомёта и пулемёта со стороны Украины обстреляли хутор Лозовая Рудка Борисовского района, а по селу Тишанка Волоконовского района выпустили один неустановленный боеприпас. Обошлось без пострадавших, однако во втором населённом пункте оказалась повреждена стена частного дома.

В Шебекинском горокруге тоже не обошлось без повреждений: в одном частном доме Новой Таволжанки выбило окна и посекло фасад. По селу ВСУ выпустили восемь выстрелов из гранатомёта АГС-17. Пострадавших нет.

Обстрелу подверглись ещё три населённых пункта муниципалитета: в селе Середа с БПЛА сбросили один осколочный боеприпас и выпустили восемь миномётных снарядов, а по селу Муром и хутору Панков — три и пять миномётных снарядов соответственно. Обошлось без раненых и повреждений.

ВСУ выпустили 21 артиллерийский снаряд по селу Устинка, четыре и три артиллерийских снаряда по селу Журавлёвка и МАПП «Нехотеевка» соответственно. Один гранатомётный снаряд попал по селу Солнцевка. Три дрона-камикадзе атаковали село Щетиновка, а один БПЛА — село Красный Хутор. Ни в одном из населённых пунктов пострадавших и разрушений нет.

Напомним, что вчера, 20 января, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о трёх атаках на населённые пункты. В тот день стало известно об обстрелах села Новостроевка-Вторая в Грайвороноском округе, села Новая Таволжанка в Шебекинском округе и села Колотиловка Краснояружского района.

Во всех трёх случаях зафиксировали разрушения: оказались повреждены один частный дом, один объект связи и одна линия газоснабжения. Пострадавших среди мирных жителей нет.

ВСУ обстреляли три приграничных села в Белгородской области
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