В субботу ВСУ обстреляли Белгородскую область из гранатомёта, пулемёта и миномёта

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
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Updated Сегодня, 09:55
Так, 20 января из-за обстрелов со стороны Украины оказался повреждён инфраструктурный объект связи в селе Колотиловка Краснояружского района. ВСУ атаковали объект с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших среди мирных жителей нет. В этом же населённом пункте с БПЛА сбросили два осколочных боеприпаса, а на окраине села Вязовое зафиксировали четыре прилёта. Обошлось без последствий.
Село Новостроевка-Вторая Грайворонского горокруга атаковали два дрона-камикадзе. Один из них упал и сдетонировал, в результате чего оказалась повреждена линия газоснабжения. В селе Рождественка установили пять прилётов, а в после села Глотово сдетонировал дрон-камикадзе. Последствий нет.
Из гранатомёта и пулемёта со стороны Украины обстреляли хутор Лозовая Рудка Борисовского района, а по селу Тишанка Волоконовского района выпустили один неустановленный боеприпас. Обошлось без пострадавших, однако во втором населённом пункте оказалась повреждена стена частного дома.
В Шебекинском горокруге тоже не обошлось без повреждений: в одном частном доме Новой Таволжанки выбило окна и посекло фасад. По селу ВСУ выпустили восемь выстрелов из гранатомёта АГС-17. Пострадавших нет.
Обстрелу подверглись ещё три населённых пункта муниципалитета: в селе Середа с БПЛА сбросили один осколочный боеприпас и выпустили восемь миномётных снарядов, а по селу Муром и хутору Панков — три и пять миномётных снарядов соответственно. Обошлось без раненых и повреждений.
ВСУ выпустили 21 артиллерийский снаряд по селу Устинка, четыре и три артиллерийских снаряда по селу Журавлёвка и МАПП «Нехотеевка» соответственно. Один гранатомётный снаряд попал по селу Солнцевка. Три дрона-камикадзе атаковали село Щетиновка, а один БПЛА — село Красный Хутор. Ни в одном из населённых пунктов пострадавших и разрушений нет.
Напомним, что вчера, 20 января, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о трёх атаках на населённые пункты. В тот день стало известно об обстрелах села Новостроевка-Вторая в Грайвороноском округе, села Новая Таволжанка в Шебекинском округе и села Колотиловка Краснояружского района.
Во всех трёх случаях зафиксировали разрушения: оказались повреждены один частный дом, один объект связи и одна линия газоснабжения. Пострадавших среди мирных жителей нет.