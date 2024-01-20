ВСУ обстреляли три приграничных села в Белгородской области

Posted Сегодня, 19:05
Published Сегодня, 19:05
Modified Сегодня, 19:07
Updated Сегодня, 19:07
Новостроевку-Вторую в Грайвороноском округе ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе между 16 и 17 часами 20 января. Взрыв упавшего боеприпаса повредил линию газоснабжения. Пострадавших нет.
Примерно через полчаса обстрелу подверглась Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. Раненых не было, повреждения получил один частный дом, где выбиты окна и посечён фасад.
После 18 часов украинский дрон-камикадзе прилетел в село Колотиловка Краснояружского района. Сброшенный осколочный боеприпас повредил объект связи, пострадавших нет.