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Published Сегодня, 19:05

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Updated Сегодня, 19:07

ВСУ обстреляли три приграничных села в Белгородской области

ВСУ обстреляли три приграничных села в Белгородской области

20 января 2024, 19:05
Фото: Bel.ru
Вечером 20 января целями для украинской армии стали населённые пункты в Грайворонском и Шебекинском округах, а также в Краснояружском районе.
Сюжет
СВО

Новостроевку-Вторую в Грайвороноском округе ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе между 16 и 17 часами 20 января. Взрыв упавшего боеприпаса повредил линию газоснабжения. Пострадавших нет.

Примерно через полчаса обстрелу подверглась Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. Раненых не было, повреждения получил один частный дом, где выбиты окна и посечён фасад.

После 18 часов украинский дрон-камикадзе прилетел в село Колотиловка Краснояружского района. Сброшенный осколочный боеприпас повредил объект связи, пострадавших нет.

Все члены банды из Белгорода находятся под стражей, а ВСУ продолжают обстрелы региона
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#Белгородская область#Евгений Грицков#Происшествия#Белгород#СВО#Обстрел ВСУ
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