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Published Сегодня, 10:35

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Updated Сегодня, 10:37

В соседнем с Белгородом Харькове ликвидировали французских наёмников

В МО РФ сообщили о ликвидации французских наёмников в соседнем с Белгородом Харькове

20 января 2024, 10:35
Фото: Midjourney

В соседнем с Белгородом Харькове ликвидировали французских наёмников

16 января в результате удара ВС РФ по Харькову ликвидировано 60 иностранных наёмников, большая часть из которых — французы. Соответствующую информацию сообщили в Минобороны. Ответственность за их гибель лежит на Париже, заявили в МИД РФ.
Сюжет
Харьков

На днях в Минобороны сообщили о ликвидации иностранных наёмников в соседнем с Белгородом Харькове. Большая часть из них — французы. В МИД РФ отметили, что вина за их гибель лежит на Париже. Ведомство заявило об этом послу Франции, сообщает «5 Канал».

В МО РФ рассказали, что вечером 16 января ВС РФ нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове. Основу составляли французские наёмники. Уничтожены порядка 60 наёмников.

В результате удара, здание, в котором дислоцировались наемники, полностью разрушено. Уничтожено более 60 боевиков, свыше 20 доставлены в лечебные учреждения.
Минобороны РФ

МИД РФ вызвал посла Франции Пьера Леви и заявил об ответственности Парижа за гибель французских наёмников. Дипломату сказали, что правительство Франции «потворствует работе рекрутинговых механизмов по подобру наёмников». В ведомстве добавили, что Париж регулярно говорит о важности установления мира, но при этом поставляет оружие Киеву.

Рассчитываем, что к широкой французской общественности, наконец, пробьётся правдивая информация о реальных масштабах вовлеченности Франции в конфликт и придёт осознание ответственности за гибель и страдания всё большего числа людей, которую ей приходится разделять со своими властями.
МИД РФ

Ранее в МИД Франции не осудили удары ВСУ по Белгороду кассетными боеприпасами. В Париже заявили о легитимной обороне Киева.

В МИД Франции посчитали ракетные удары Украины по Белгороду законной обороной
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#Происшествия#Харьков#Мид#Франция#Белгород#Наталья Корявых#Минобороны#СВО#ВС РФ#Наёмники
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