Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
На днях в Минобороны сообщили о ликвидации иностранных наёмников в соседнем с Белгородом Харькове. Большая часть из них — французы. В МИД РФ отметили, что вина за их гибель лежит на Париже. Ведомство заявило об этом послу Франции, сообщает «5 Канал».
В МО РФ рассказали, что вечером 16 января ВС РФ нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове. Основу составляли французские наёмники. Уничтожены порядка 60 наёмников.
В результате удара, здание, в котором дислоцировались наемники, полностью разрушено. Уничтожено более 60 боевиков, свыше 20 доставлены в лечебные учреждения.
Минобороны РФ
МИД РФ вызвал посла Франции Пьера Леви и заявил об ответственности Парижа за гибель французских наёмников. Дипломату сказали, что правительство Франции «потворствует работе рекрутинговых механизмов по подобру наёмников». В ведомстве добавили, что Париж регулярно говорит о важности установления мира, но при этом поставляет оружие Киеву.
Рассчитываем, что к широкой французской общественности, наконец, пробьётся правдивая информация о реальных масштабах вовлеченности Франции в конфликт и придёт осознание ответственности за гибель и страдания всё большего числа людей, которую ей приходится разделять со своими властями.
МИД РФ
Ранее в МИД Франции не осудили удары ВСУ по Белгороду кассетными боеприпасами. В Париже заявили о легитимной обороне Киева.