На днях в Минобороны сообщили о ликвидации иностранных наёмников в соседнем с Белгородом Харькове. Большая часть из них — французы. В МИД РФ отметили, что вина за их гибель лежит на Париже. Ведомство заявило об этом послу Франции, сообщает «5 Канал».