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Published Сегодня, 17:54

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Updated Сегодня, 17:56

Экс-глава МИД Австрии сообщила, что удары ВСУ по Белгороду соответствуют целям Запада

Экс-глава МИД Австрии сообщила, что удары ВСУ по Белгороду соответствуют целям Запада

9 января 2024, 17:54
Фото: 1MI
Об этом сообщает RT со ссылкой на слова Карин Кнайсль в интервью Флавио фон Вицлебену.
Сюжет
Обстрел

По словам экс-главы МИД Австрии Карин Кнайсль, цель Украины и Запада — «вызвать панику и хаос в России». Она отметила, что попытки ВСУ обстреливать Белгород и другие города России соответствуют целям, заявленным Западом, в том числе генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Она также сообщила, что в Вашингтоне, Брюсселе и Киеве много раз говорили о том, что «нужно уничтожить как можно больше русских».

Кнайсль подчеркнула, что в такую картину «вписывается нападение на ледовый каток в Белгороде».

Напомним, что трагедия произошла в областном центре в канун Нового года, 30 декабря. Под обстрел ВСУ попал центр города.

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#Белгородская область#Происшествия#Белгород#Алина Харина#Обстрел#Обстрел ВСУ
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