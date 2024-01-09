По словам экс-главы МИД Австрии Карин Кнайсль, цель Украины и Запада — «вызвать панику и хаос в России». Она отметила, что попытки ВСУ обстреливать Белгород и другие города России соответствуют целям, заявленным Западом, в том числе генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Она также сообщила, что в Вашингтоне, Брюсселе и Киеве много раз говорили о том, что «нужно уничтожить как можно больше русских».