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В МИД Франции посчитали ракетные удары Украины по Белгороду законной обороной

В МИД Франции посчитали ракетные удары Украины по Белгороду законной обороной

4 января 2024, 09:35
Фото: 1MI
Министерство иностранных дел Франции, назвало законной обороной, обстрел Украины центра Белгорода из реактивных систем залпового огня, из-за которого погибли 25 человек.

В ходе ежедневной пресс-конференции журналисты попросили представителя МИД Франции прокомментировать позицию Парижа относительно ударов ВСУ с применением запрещенных кассетных боеприпасов, пишет ria.ru.

Представитель дипломатического ведомства отказался отвечать на данный вопрос и лишь заявил, что Украина «осуществляет законное право на оборону в соответствии с 51-й статьей Устава ООН».

Как сообщили в Минобороны России, 30 декабря Украина нанесла ракетный удар по центру Белгороду. Удар по городу был нанесен с применением двух ракет «Ольха» в запрещённом кассетном снаряжении, а также реактивных снарядов РСЗО Vampire производства Чехии. Большую часть снарядов российские системы ПВО отразили, но несколько ракет и кассетные части попали в город.

В ведомстве добавили, что главной целью атаки была попытка противника отвлечь внимание от поражений на линии соприкосновения, чтобы спровоцировать Вооруженные силы РФ на аналогичные шаги.

По уточненной информации, в результате теракта погибли 25 человек, в том числе пятеро детей. Еще 100 человек получили ранения.

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