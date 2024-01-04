В МИД Франции посчитали ракетные удары Украины по Белгороду законной обороной

Как сообщили в Минобороны России, 30 декабря Украина нанесла ракетный удар по центру Белгороду. Удар по городу был нанесен с применением двух ракет «Ольха» в запрещённом кассетном снаряжении, а также реактивных снарядов РСЗО Vampire производства Чехии. Большую часть снарядов российские системы ПВО отразили, но несколько ракет и кассетные части попали в город.