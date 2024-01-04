В МИД Франции посчитали ракетные удары Украины по Белгороду законной обороной

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
В ходе ежедневной пресс-конференции журналисты попросили представителя МИД Франции прокомментировать позицию Парижа относительно ударов ВСУ с применением запрещенных кассетных боеприпасов, пишет ria.ru.
Представитель дипломатического ведомства отказался отвечать на данный вопрос и лишь заявил, что Украина «осуществляет законное право на оборону в соответствии с 51-й статьей Устава ООН».
Как сообщили в Минобороны России, 30 декабря Украина нанесла ракетный удар по центру Белгороду. Удар по городу был нанесен с применением двух ракет «Ольха» в запрещённом кассетном снаряжении, а также реактивных снарядов РСЗО Vampire производства Чехии. Большую часть снарядов российские системы ПВО отразили, но несколько ракет и кассетные части попали в город.
В ведомстве добавили, что главной целью атаки была попытка противника отвлечь внимание от поражений на линии соприкосновения, чтобы спровоцировать Вооруженные силы РФ на аналогичные шаги.
По уточненной информации, в результате теракта погибли 25 человек, в том числе пятеро детей. Еще 100 человек получили ранения.