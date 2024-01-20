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До 15 ударов ВСУ нанесли за сутки по Белгородской области

Под Белгородом до сих пор находят повреждения после атак ВСУ

20 января 2024, 08:10
Фото: 1MI

До 15 ударов ВСУ нанесли за сутки по Белгородской области

В нескольких сёлах после отражения воздушных атак на 19 января зафиксированы повреждения домов и автомобилей. Также под обстрелы накануне попали ещё два муниципалитета. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

В Белгородском районе по сих пор фиксируют повреждения после воздушных атак ВСУ, которые отразили средствами ПВО. По состоянию на 19 января в Разумном повредило пять частных домов и МКД. Пострадал один легковой автомобиль.

Также в районе в сёлах Крутой Лог и Стрелецкое пострадало по одному частному домовладению. В Новосадовом и Беловском повреждено по одному автомобилю.

ВСУ продолжают атаки и на приграничные районы. В Грайворонском горокруге накануне под обстрел попала окраина села Сподарюшино. Там зафиксировали два прилёта.

Под огнём был и Краснояружский район. Противник выпустил два осветительных снаряда по окраинам Графовки и Репяховки. Под миномётными обстрелами были Прилесье, Теребрено и Вязовое — восемь прилётов. Обошлось без последствий.

Напомним, 18 января ВСУ нанесли по Белгородской области порядка 20 ударов. Над Белгородским районом работала система ПВО. Пострадала женщина. Её отправили в горбольницу №2.

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#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Краснояружский район#Белгород#Грайворонский горокруг#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Обстрел#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы
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