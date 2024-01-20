Под Белгородом до сих пор находят повреждения после атак ВСУ

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
В Белгородском районе по сих пор фиксируют повреждения после воздушных атак ВСУ, которые отразили средствами ПВО. По состоянию на 19 января в Разумном повредило пять частных домов и МКД. Пострадал один легковой автомобиль.
Также в районе в сёлах Крутой Лог и Стрелецкое пострадало по одному частному домовладению. В Новосадовом и Беловском повреждено по одному автомобилю.
ВСУ продолжают атаки и на приграничные районы. В Грайворонском горокруге накануне под обстрел попала окраина села Сподарюшино. Там зафиксировали два прилёта.
Под огнём был и Краснояружский район. Противник выпустил два осветительных снаряда по окраинам Графовки и Репяховки. Под миномётными обстрелами были Прилесье, Теребрено и Вязовое — восемь прилётов. Обошлось без последствий.
Напомним, 18 января ВСУ нанесли по Белгородской области порядка 20 ударов. Над Белгородским районом работала система ПВО. Пострадала женщина. Её отправили в горбольницу №2.