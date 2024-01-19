Как будет назначаться единое пособие в Белгородской области в 2024 году

Учитывая данные показатели, в регионе увеличится сумма единого пособия на детей до 17 лет и выплаты беременным. К примеру, размер единого пособия на ребёнка будет варьироваться от 6296 до 12 592 рублей. А женщины, которые встали на учёт до 12 недель беременности, смогут рассчитывать на единое пособие в пределах 7074,5 — 14 149 рублей.