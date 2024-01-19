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Posted Сегодня, 09:05

Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

В Соцфонде рассказали о порядке назначения единого пособия в 2024 году

Как будет назначаться единое пособие в Белгородской области в 2024 году

19 января 2024, 09:05
Фото: 1MI

В Соцфонде рассказали о порядке назначения единого пособия в 2024 году

С 1 января в регионе будут применяться новые прожиточные минимумы при назначении единого пособия и других соцвыплат. Подробнее рассказали в белгородском Соцфонде.

В Белгородской области с 1 января текущего года устанавливаются следующие величины прожиточного минимума для разных категорий населения:

  • величина прожиточного минимума на душу населения — 12 981 рубль;
  • для трудоспособного населения — 14 149 рублей;
  • для детей — 12 592 рубля.

Учитывая данные показатели, в регионе увеличится сумма единого пособия на детей до 17 лет и выплаты беременным. К примеру, размер единого пособия на ребёнка будет варьироваться от 6296 до 12 592 рублей. А женщины, которые встали на учёт до 12 недель беременности, смогут рассчитывать на единое пособие в пределах 7074,5 — 14 149 рублей.

В Соцфондне напомнили, что получить данные меры поддержки могут семьи, у которых доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения, а также семьи, у которых есть имущество в пределах зафиксированной нормы.

В единое пособие входят следующие выплаты:

  • две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребёнка до 3 лет;
  • ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет и детей от 8 до 17 лет;
  • ежемесячное пособие беременным женщинам.

На сегодняшний день в Белгородской области единое пособие получают родители 68 540 детей в возрасте до 17 лет и 2093 беременные женщины.

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#Белгородская область#Прожиточный минимум#Дети#Белгород#Кристина Семенчук#Трудоспособное население#Единое пособие#Соцфонд#Соцвыплаты#Беременность
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