Как будет назначаться единое пособие в Белгородской области в 2024 году

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
В Белгородской области с 1 января текущего года устанавливаются следующие величины прожиточного минимума для разных категорий населения:
Учитывая данные показатели, в регионе увеличится сумма единого пособия на детей до 17 лет и выплаты беременным. К примеру, размер единого пособия на ребёнка будет варьироваться от 6296 до 12 592 рублей. А женщины, которые встали на учёт до 12 недель беременности, смогут рассчитывать на единое пособие в пределах 7074,5 — 14 149 рублей.
В Соцфондне напомнили, что получить данные меры поддержки могут семьи, у которых доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения, а также семьи, у которых есть имущество в пределах зафиксированной нормы.
В единое пособие входят следующие выплаты:
На сегодняшний день в Белгородской области единое пособие получают родители 68 540 детей в возрасте до 17 лет и 2093 беременные женщины.