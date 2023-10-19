Белгородцы смогут получать пособия на детей при досрочном выходе на работу

Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, на текущий момент пособие могут получать только те родители, которые не выходят на работу, пока ребёнку не исполнилось 1,5 года, либо трудятся на полставки или на дому. Однако президент Владимир Путин поручил подготовить изменения, чтобы пособие могли получать и те, кто вышел работать с полной занятостью досрочно, пишет издание. Более того, средства будут получать и те, кто решит на время отпуска по уходу устроиться в другую компанию, не лишаясь места у основного работодателя.