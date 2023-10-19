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Белгородцы будут получать пособие на ребёнка до 1,5 года после выхода на работу

Белгородцы смогут получать пособия на детей при досрочном выходе на работу

19 октября 2023, 08:45
Фото: 1MI

Белгородцы будут получать пособие на ребёнка до 1,5 года после выхода на работу

Правительство РФ подготовило изменения в законодательство, согласно которым родители сохранят пособия на детей до полутора лет при досрочном выходе из декретного отпуска. Мера поддержки начнёт действовать со следующего года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.
Сюжет
Пособие

Белгородцы, которые досрочно выйдут из отпуска по уходу за ребёнком до полутора лет, смогут сохранить право на получение соответствующего пособия. Правительство РФ подготовило изменение в законодательство, согласно которому родители продолжат получать ежемесячное пособие, даже если они вышли на работу с полной занятостью.

Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, на текущий момент пособие могут получать только те родители, которые не выходят на работу, пока ребёнку не исполнилось 1,5 года, либо трудятся на полставки или на дому. Однако президент Владимир Путин поручил подготовить изменения, чтобы пособие могли получать и те, кто вышел работать с полной занятостью досрочно, пишет издание. Более того, средства будут получать и те, кто решит на время отпуска по уходу устроиться в другую компанию, не лишаясь места у основного работодателя.

Соответствующие законопроекты правительство внесёт в Госдуму. Власти рассчитывают, что изменения вступят в силу уже в следующем году.

Добавим, что на текущий момент жители Белгородской области могут получать только в тех случаях, если они не выходят из декрета, работают на полставки или дома.

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