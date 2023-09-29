Какие пособия исключили из учёта доходов малоимущим семьям для получения жилья

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Депутаты облдумы внесли изменения в статью регионального закона «О порядке признания граждан малоимущими в целях постановки на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставления им социального найма».
Как отметил депутат Иван Овчинников, проект закона подготовили для актуализации отдельных видов доходов, которые учитываются при отнесении граждан к малоимущим для постановки на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставления им социального найма.
Так, из доходов исключили ежемесячное пособие женщине, вставшей на учёт в медорганизации в ранние сроки беременности, но при этом включили ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка.
Также в законопроекте уточняется, что при отнесении граждан к категории малоимущих учитываются доходы сотрудников органов принудительного исполнения наказания РФ.
Депутаты изменения приняли.