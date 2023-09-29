Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:12

Published Сегодня, 09:12

Modified Сегодня, 09:14

Updated Сегодня, 09:14

Депутаты изменили условия расчёта доходов малоимущим для получения жилья

Какие пособия исключили из учёта доходов малоимущим семьям для получения жилья

29 сентября 2023, 09:12
Фото: 1MI

Депутаты изменили условия расчёта доходов малоимущим для получения жилья

Проект закона подготовили для актуализации отдельных видов доходов, которые учитываются при отнесении граждан к малоимущим для постановки на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставления им социального найма.
Сюжет
Жилье

Депутаты облдумы внесли изменения в статью регионального закона «О порядке признания граждан малоимущими в целях постановки на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставления им социального найма».

Как отметил депутат Иван Овчинников, проект закона подготовили для актуализации отдельных видов доходов, которые учитываются при отнесении граждан к малоимущим для постановки на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставления им социального найма.

Так, из доходов исключили ежемесячное пособие женщине, вставшей на учёт в медорганизации в ранние сроки беременности, но при этом включили ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка.

Также в законопроекте уточняется, что при отнесении граждан к категории малоимущих учитываются доходы сотрудников органов принудительного исполнения наказания РФ.

Депутаты изменения приняли.

Белгородцам предлагают поделиться школьными принадлежностями с малоимущими семьями
Узнать подробнее
Читайте также:
Малоимущим семьям бесплатно выдадут квартиры в Белгородской областиПособия малоимущим семьям с детьми от восьми до 16 лет начнут платить в маеВ Старом Осколе назвали стоимость «квадрата» жилья для расчёта пособий малоимущим
#Белгородская область#Жилье#Доходы#Социальный найм#Граждане#Пособия#Белгород#Кристина Семенчук#Малоимущие семьи
Подпишитесь
«Доставлял еду к дому, возле которого упала авиабомба»: истории белгородских курьеров
Сегодня, 10:03
Компания депутата Егорова выплатит мэрии Белгорода почти 2 млн рублей
Сегодня, 11:39
Mash: гражданин Китая пострадал в ходе танкового обстрела Белгородской области
Сегодня, 13:17
Барщук и семья? Кому принадлежат заправки, к которым появились претензии у УФАС
Сегодня, 09:44
Довели до листа и ручки: заведующая детского сада №20 Белгорода уволилась
Сегодня, 08:17
Жительницу Белгородской области обвинили в шпионаже из-за фотографий в поезде
Сегодня, 07:18