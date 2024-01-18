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Ярмарка

Перекрывать улицу не будут: ярмарка в Белгороде вновь не состоится

18 января 2024, 08:22
Фото: 1MI
Ярмарка

В Белгороде в третий раз отменили проведение фермерской ярмарки

Об отмене проведения фермерской ярмарки 20 января сообщили в городской администрации. Это уже третья отмена с начала января. Пройдёт ли январь полностью без ярмарок, пока не известно.

Белгородка поинтересовалась в социальных сетях, будут ли в эту субботу, 20 января, устраивать на Харьковской горе фермерскую ярмарку: «Ярмарка на Королёва так и будет по субботам? Там безопасно?»

На вопрос женщины ответили в городской администрации. Там сообщили, что 20 января ярмарка по улице Королёва проводиться не будет. Её работу отменят из-за неспокойной оперативной обстановки в регионе.

Ответ мэрии порадовал некоторых белгородцев. Например, одна женщина предложила не проводить фермерские ярмарки и фестивали до окончания СВО. Но другие жители такое предложение белгородки не поддержали.

Напомним, что фермерские ярмарки не проводят в Белгороде с начала января. Их проведение отменяли 6 и 13 января.

Сегодня утром в Белгороде и Белгородском районе сработала система ПВО — было сбито десять ракет. В результате падения обломков пострадала женщина — у неё осколочное ранение правого коленного сустава.

Женщину ранило в результате утренней атаки ВСУ на Белгород и район, есть разрушения
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#Город#Белгородская область#Ярмарка#Новости Белгорода#Отмена#Белгород#Александра Склярова
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