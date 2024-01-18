Перекрывать улицу не будут: ярмарка в Белгороде вновь не состоится

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Белгородка поинтересовалась в социальных сетях, будут ли в эту субботу, 20 января, устраивать на Харьковской горе фермерскую ярмарку: «Ярмарка на Королёва так и будет по субботам? Там безопасно?»
На вопрос женщины ответили в городской администрации. Там сообщили, что 20 января ярмарка по улице Королёва проводиться не будет. Её работу отменят из-за неспокойной оперативной обстановки в регионе.
Ответ мэрии порадовал некоторых белгородцев. Например, одна женщина предложила не проводить фермерские ярмарки и фестивали до окончания СВО. Но другие жители такое предложение белгородки не поддержали.
Напомним, что фермерские ярмарки не проводят в Белгороде с начала января. Их проведение отменяли 6 и 13 января.
Сегодня утром в Белгороде и Белгородском районе сработала система ПВО — было сбито десять ракет. В результате падения обломков пострадала женщина — у неё осколочное ранение правого коленного сустава.