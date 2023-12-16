Белгородцам на фермерской ярмарке раздадут горячий чай

Как добавил мэр, волонтёры обратились сами и заявили, что «хотят быть полезными для горожан». Идею власти поддержали. По словам Демидова, чай решили раздавать из-за установившейся холодной погоды. Угощать горячим напитком планируют пенсионеров и тех, кому необходимо согреться.