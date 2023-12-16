Белгородцам на фермерской ярмарке раздадут горячий чай

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
На фермерской ярмарке белгородцев планировали угощать горячим чаем. Об этом в ходе прямого эфира рассказал мэр Белгорода Валентин Демидов. Инициаторами стали волонтёры.
Как добавил мэр, волонтёры обратились сами и заявили, что «хотят быть полезными для горожан». Идею власти поддержали. По словам Демидова, чай решили раздавать из-за установившейся холодной погоды. Угощать горячим напитком планируют пенсионеров и тех, кому необходимо согреться.
«Мы организуем такую работу. Ребята хотят работать в течение всего дня, поэтому это будет полезная помощь для всех горожан», — добавил градоначальник.
Напомним, в прошлом месяце губернатор Вячеслав Гладков обратил внимание на высокие цены на огурцы и свиное мясо. Как отмечал глава региона, на эту ситуацию необходимо повлиять.