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Белгородцам на фермерской ярмарке раздадут горячий чай

Белгородцам на фермерской ярмарке раздадут горячий чай

16 декабря 2023, 07:44
Фото: 1MI
Волонтёры вызвались раздавать горячий чай на фермерской ярмарке в Белгороде. Причиной стала установившаяся холодная погода, рассказал в прямом эфире мэр Валентин Демидов.

На фермерской ярмарке белгородцев планировали угощать горячим чаем. Об этом в ходе прямого эфира рассказал мэр Белгорода Валентин Демидов. Инициаторами стали волонтёры.

Как добавил мэр, волонтёры обратились сами и заявили, что «хотят быть полезными для горожан». Идею власти поддержали. По словам Демидова, чай решили раздавать из-за установившейся холодной погоды. Угощать горячим напитком планируют пенсионеров и тех, кому необходимо согреться.

«Мы организуем такую работу. Ребята хотят работать в течение всего дня, поэтому это будет полезная помощь для всех горожан», — добавил градоначальник.

Напомним, в прошлом месяце губернатор Вячеслав Гладков обратил внимание на высокие цены на огурцы и свиное мясо. Как отмечал глава региона, на эту ситуацию необходимо повлиять.

На ярмарке в Белгороде продают дорогую свинину и огурцы
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