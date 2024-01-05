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Published Сегодня, 11:12

Modified Сегодня, 11:14

Updated Сегодня, 11:14

Ярмарка в Белгороде

В предстоящие выходные в Белгороде не будет работать ярмарка

5 января 2024, 11:12
Фото: 1MI
Ярмарка в Белгороде
Мэрия Белгорода ответила на комментарий местной жительницы, которая поинтересовалась, закроют ли ярмарку вслед за торговыми центрами.

На странице губернатора Вячеслава Гладкова белгородка спросила, отменят ли ярмарку, которую проводят по выходным местные производители. На её комментарий ответила администрация Белгорода — на выходных 6 и 7 января ярмарку проводить не будут, дальше примут решение исходя из оперативной обстановки.

Напомним, в областном центре 3 и 4 января приостановили работу крупных торговых центров — «Рио», «Сити Молл Белгородский» и «МегаГринн». Позже мэр Белгорода объявил, что они останутся закрытыми ещё на один день. Также в течение всех новогодних каникул не работает филармония, драматический театр и другие организации, отменены множество мероприятий.

Комментарии на официальной странице Вячеслава ГладковаКомментарии на официальной странице Вячеслава Гладкова
Комментарии на официальной странице Вячеслава Гладкова
Фото: Bel.ru
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#Белгородская область#Новогодние каникулы#Ярмарка#Новости Белгорода#Торговые центры#Белгород#Екатерина Никулина#Оперативная обстановка
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