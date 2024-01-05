В предстоящие выходные в Белгороде не будет работать ярмарка

Напомним, в областном центре 3 и 4 января приостановили работу крупных торговых центров — «Рио», «Сити Молл Белгородский» и «МегаГринн». Позже мэр Белгорода объявил, что они останутся закрытыми ещё на один день. Также в течение всех новогодних каникул не работает филармония, драматический театр и другие организации, отменены множество мероприятий.