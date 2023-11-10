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Posted Сегодня, 10:37

Published Сегодня, 10:37

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

Ограничение движения

Автомобилистам приготовиться: мэрия анонсировала ограничения на дорогах в субботу

10 ноября 2023, 10:37
Фото: 1MI
Ограничение движения

В Белгороде запланировали фермерскую ярмарку

Ограничения будут действовать в период с 7:00 11 ноября и до окончания мероприятия. Стоянку ограничат с 23:00 10 ноября, сообщили в городской администрации.

11 ноября на участке дороги на Харгоре в Белгороде запретят движение. Это связано с проведением фермерской ярмарки.

Как сообщается, 10 ноября с 23:00 на участке на улице Королёва ограничат стоянку. С 7:00 11 ноября перекроют движение. Ограничения продлятся до конца мероприятия.

Торговые ряды будут работать завтра в период с 8:00 до 15:00. Белгородцы могут проехать по объездным маршрутам по улицам Мокроусова, Костюкова, проспекту Ватутина, улицам Губкина и Щорса.

Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов говорил, что во время ярмарок в городе может измениться движение общественного транспорта. Изменить схему движения автобусов предложил горожанин. Градоначальник заявил, что этот вопрос прорабатывается.

Фото: мэрия Белгорода
Во время ярмарок в Белгороде может измениться движение общественного транспорта
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#Белгородская область#Ограничение движения#Ярмарка#Новости Белгорода#Белгород#Наталья Корявых#Валентин Демидов
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