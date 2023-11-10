Автомобилистам приготовиться: мэрия анонсировала ограничения на дорогах в субботу

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
11 ноября на участке дороги на Харгоре в Белгороде запретят движение. Это связано с проведением фермерской ярмарки.
Как сообщается, 10 ноября с 23:00 на участке на улице Королёва ограничат стоянку. С 7:00 11 ноября перекроют движение. Ограничения продлятся до конца мероприятия.
Торговые ряды будут работать завтра в период с 8:00 до 15:00. Белгородцы могут проехать по объездным маршрутам по улицам Мокроусова, Костюкова, проспекту Ватутина, улицам Губкина и Щорса.
Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов говорил, что во время ярмарок в городе может измениться движение общественного транспорта. Изменить схему движения автобусов предложил горожанин. Градоначальник заявил, что этот вопрос прорабатывается.