Снова отмена: в канун старого Нового года ярмарка в Белгороде работать не будет

Отметим, что устраивать продовольственные ярмарки в Белгороде вновь начали в сентябре этого года. Спустя время их возобновили во всех муниципалитетах региона. Чаще остальных продуктов на ярмарке приобретали куриные яйца, цена на которые в обычных магазинах была выше 100 рублей.