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Published Сегодня, 07:54

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Ярмарка

Снова отмена: в канун старого Нового года ярмарка в Белгороде работать не будет

12 января 2024, 07:54
Фото: Bel.ru
Ярмарка

В Белгороде отменили субботнюю ярмарку

Городская администрация приняла решение не устраивать в субботу, 13 января, на Харьковской горе фермерскую ярмарку. В прошлые выходные, 6 и 7 января, мероприятие тоже не проводили из-за неспокойной оперативной обстановки.

В эту субботу, 13 января, на улице Королёва в Белгороде не будут устраивать фермерскую ярмарку. Соответственно, и ограничивать движение транспорта на Харьковской горе не будут: автобусы продолжат курсировать в обычном режиме по расписанию субботы.

Дальнейшие решения городская администрация примет исходя из оперативной обстановки.

В прошлые выходные, 6 и 7 января, ярмарку на Королёва тоже не проводили.

Отметим, что устраивать продовольственные ярмарки в Белгороде вновь начали в сентябре этого года. Спустя время их возобновили во всех муниципалитетах региона. Чаще остальных продуктов на ярмарке приобретали куриные яйца, цена на которые в обычных магазинах была выше 100 рублей.

В предстоящие выходные в Белгороде не будет работать ярмарка
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#Ярмарка#Новости Белгорода#Отмена#Белгород#Александра Склярова
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