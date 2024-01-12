Снова отмена: в канун старого Нового года ярмарка в Белгороде работать не будет

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
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Updated Сегодня, 07:56
В эту субботу, 13 января, на улице Королёва в Белгороде не будут устраивать фермерскую ярмарку. Соответственно, и ограничивать движение транспорта на Харьковской горе не будут: автобусы продолжат курсировать в обычном режиме по расписанию субботы.
Дальнейшие решения городская администрация примет исходя из оперативной обстановки.
В прошлые выходные, 6 и 7 января, ярмарку на Королёва тоже не проводили.
Отметим, что устраивать продовольственные ярмарки в Белгороде вновь начали в сентябре этого года. Спустя время их возобновили во всех муниципалитетах региона. Чаще остальных продуктов на ярмарке приобретали куриные яйца, цена на которые в обычных магазинах была выше 100 рублей.