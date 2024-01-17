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Published Сегодня, 14:18

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Updated Сегодня, 14:20

ТРЦ

Теперь до десяти: один из белгородских ТРЦ вернулся к прежнему режиму работы

17 января 2024, 14:18
Фото: 1MI
ТРЦ

В Белгороде ТРЦ «Рио» вернулся к прежнему графику работы

До десяти вечера с 17 января будет работать торговый центр «Рио». Оставшиеся два крупных ТРЦ продолжат работу до восьми вечера. Об этом администрации центров сообщили в официальных группах.

Торговый центр «Рио» с сегодняшнего дня, 17 января, возвращается к прежнему графику работы: с 10:00 до 22:00. Об этом сообщили в официальной группе ТРЦ в соцсетях.

Ранее сообщалось, что торговый центр «Рио» будет работать до 20:00 до 16 января.

Оставшиеся два крупных торговых центра — «Сити Молл» и «Мега Гринн» — продлили ограничения и продолжают работать с 10:00 до 20:00.

Напомним, что в начале января крупные торговые центры Белгорода на пару дней приостанавливали деятельность из-за обстрелов ВСУ. Позже они вернулись к работе, однако 9 января сообщили об изменении расписания.

Затем региональный министр сельского хозяйства и продовольствия Андрей Антоненко сообщил о подготовленном проекте решения оперштаба о сокращении времени работы некоторых предприятий вплоть до конца января. Принять решение о сокращённом рабочем дне могут и работодатели отдельных небольших торговых объектов.

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#Город#Белгородская область#Рио#Новости Белгорода#Торговый центр#Белгород#Трц рио#Александра Склярова
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