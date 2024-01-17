Теперь до десяти: один из белгородских ТРЦ вернулся к прежнему режиму работы

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Торговый центр «Рио» с сегодняшнего дня, 17 января, возвращается к прежнему графику работы: с 10:00 до 22:00. Об этом сообщили в официальной группе ТРЦ в соцсетях.
Ранее сообщалось, что торговый центр «Рио» будет работать до 20:00 до 16 января.
Оставшиеся два крупных торговых центра — «Сити Молл» и «Мега Гринн» — продлили ограничения и продолжают работать с 10:00 до 20:00.
Напомним, что в начале января крупные торговые центры Белгорода на пару дней приостанавливали деятельность из-за обстрелов ВСУ. Позже они вернулись к работе, однако 9 января сообщили об изменении расписания.
Затем региональный министр сельского хозяйства и продовольствия Андрей Антоненко сообщил о подготовленном проекте решения оперштаба о сокращении времени работы некоторых предприятий вплоть до конца января. Принять решение о сокращённом рабочем дне могут и работодатели отдельных небольших торговых объектов.