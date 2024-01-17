Теперь до десяти: один из белгородских ТРЦ вернулся к прежнему режиму работы

Затем региональный министр сельского хозяйства и продовольствия Андрей Антоненко сообщил о подготовленном проекте решения оперштаба о сокращении времени работы некоторых предприятий вплоть до конца января. Принять решение о сокращённом рабочем дне могут и работодатели отдельных небольших торговых объектов.