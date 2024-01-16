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Published Сегодня, 18:26

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Владимир Путин выразил слова благодарности белгородцам за мужество и сплочённость

Владимир Путин выразил слова благодарности белгородцам за мужество и сплочённость

16 января 2024, 18:26
Фото: 1MI
Президент провёл встречу с главами муниципальных образований субъектов Российской Федерации — участниками Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России». В ходе мероприятия он выразил слова благодарности белгородцам за мужество и сплочённость.

В ходе события Владимир Путин рассказал о встрече с главой Белгородской области Вячеславом Гладковым и выразил благодарность жителям приграничных территорий.

Хочу выразить слова благодарности и признательности за мужество и сплочённость всем, кто там работает, муниципальным служащим. Конечно же, прошу продолжать служение в таком же режиме, который имеет место быть сейчас. Буквально вчера поздравлял губернатора Белгородской области с днём рождения. Мы с ним все эти вопросы подробно обсуждаем.
Владимир Путин

Напомним, за неделю ВСУ выпустили по Белгородской области более 400 снарядов. Приграничный регион обошёл Донецкую народную республику по числу атак, однако пострадавших и погибших во втором регионе всё равно больше.

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#Белгородская область#Владимир Путин#Белгородцы#Мужество#Белгород#Кристина Семенчук#Вячеслав Гладков#Благодарность#Муниципальные образования#Российская Федерация
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