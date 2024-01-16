Владимир Путин выразил слова благодарности белгородцам за мужество и сплочённость

Posted Сегодня, 18:26
Published Сегодня, 18:26
Modified Сегодня, 18:28
Updated Сегодня, 18:28
В ходе события Владимир Путин рассказал о встрече с главой Белгородской области Вячеславом Гладковым и выразил благодарность жителям приграничных территорий.
Хочу выразить слова благодарности и признательности за мужество и сплочённость всем, кто там работает, муниципальным служащим. Конечно же, прошу продолжать служение в таком же режиме, который имеет место быть сейчас. Буквально вчера поздравлял губернатора Белгородской области с днём рождения. Мы с ним все эти вопросы подробно обсуждаем.
Владимир Путин
Напомним, за неделю ВСУ выпустили по Белгородской области более 400 снарядов. Приграничный регион обошёл Донецкую народную республику по числу атак, однако пострадавших и погибших во втором регионе всё равно больше.