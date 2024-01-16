Путин поздравил Гладкова с днём рождения и обсудил ситуацию в Белгородской области

Вчера, 15 января, Вячеслав Гладков отмечал своё 55-летие. Родился он в Пензенской области. Первой работой будущего губернатора стала должность в компании «Пензенское управление строительства». В 2009 году он стал главой города Заречный, а через шесть лет вырос до замгубернатора Севастополя.