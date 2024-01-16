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Вячеслав Гладков

Путин поздравил Гладкова с днём рождения и обсудил ситуацию в Белгородской области

16 января 2024, 09:53
Фото: 1MI
Вячеслав Гладков

Путин поздравил белгородского губернатора Гладкова с юбилеем

Президент Владимир Путин поздравил Вячеслава Гладкова с 55-летием и обсудил с губернатором ситуацию в приграничном регионе. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Президент России Владимир Путин поздравил белгородского губернатора Вячеслава Гладкова с 55-летием. Глава государства обсудил с ним также ситуацию в приграничном регионе.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Журналисты ТАСС поинтересовались, поздравлял ли Путин главу Белгородской области и обсуждал ли с ним текущую обстановку.

Вчера, 15 января, Вячеслав Гладков отмечал своё 55-летие. Родился он в Пензенской области. Первой работой будущего губернатора стала должность в компании «Пензенское управление строительства». В 2009 году он стал главой города Заречный, а через шесть лет вырос до замгубернатора Севастополя.

Белгородскую область Вячеслав Гладков возглавляет с 2020 года. В 2022 году после начала СВО регион стал прифронтовым и постоянно подвергается обстрелам ВСУ.

Вячеслав Гладков отмечает юбилей
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