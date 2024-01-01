Вячеслав Гладков поздравил жителей Белгородской области с Новым годом

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
Modified Сегодня, 06:50
Updated Сегодня, 06:50
Как отметил губернатор, Новый год — праздник, который был всегда самым светлым, добрым и ожидаемым в каждой семье. Но в конце 2023 года враг нанёс удар.
Погибли дети, взрослые, много разрушений и раненых. Мы в очередной раз увидели, за что сражаются наши парни на передовой и что защищают.
Вячеслав Гладков
Глава региона также отметил, что сейчас каждый находится на своём посту: представители самообороны, врачи, волонтёры, полиция, Росгвардия, военнослужащие, работники сельхозпредприятий и металлургических компаний.
Каждый житель Белгородской области — это герой, который не выпячивает себя, а отдаёт полностью служению страны. Поздравляю вас с праздником! Мы скорбим о тех, кого с нами нет. Мы их никогда не забудем. Сделаем всё, чтобы победа была с нами.
Вячеслав Гладков
Обращение к жителям региона губернатор записал в центре Белгорода возле стихийного мемориала в память о людях, погибших при атаке ВСУ 30 декабря. Вместе с супругой он возложил красные гвоздики.
Напомним, по состоянию на утро 31 декабря при обстреле Белгорода погибло 24 человека. Ранения получили ещё 108.