Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:48

Published Сегодня, 06:48

Modified Сегодня, 06:50

Updated Сегодня, 06:50

Вячеслав Гладков поздравил жителей Белгородской области с Новым годом

Вячеслав Гладков поздравил жителей Белгородской области с Новым годом

1 января 2024, 06:48
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Видеообращение глава региона записал в центре Белгорода возле стихийного мемориала в память о людях, погибших при атаке ВСУ 30 декабря. Вместе с супругой он возложил красные гвоздики.

Как отметил губернатор, Новый год — праздник, который был всегда самым светлым, добрым и ожидаемым в каждой семье. Но в конце 2023 года враг нанёс удар.

Погибли дети, взрослые, много разрушений и раненых. Мы в очередной раз увидели, за что сражаются наши парни на передовой и что защищают.
Вячеслав Гладков

Глава региона также отметил, что сейчас каждый находится на своём посту: представители самообороны, врачи, волонтёры, полиция, Росгвардия, военнослужащие, работники сельхозпредприятий и металлургических компаний.

Каждый житель Белгородской области — это герой, который не выпячивает себя, а отдаёт полностью служению страны. Поздравляю вас с праздником! Мы скорбим о тех, кого с нами нет. Мы их никогда не забудем. Сделаем всё, чтобы победа была с нами.
Вячеслав Гладков

Обращение к жителям региона губернатор записал в центре Белгорода возле стихийного мемориала в память о людях, погибших при атаке ВСУ 30 декабря. Вместе с супругой он возложил красные гвоздики.

Напомним, по состоянию на утро 31 декабря при обстреле Белгорода погибло 24 человека. Ранения получили ещё 108.

Гладков об атаке на Белгород: Это самые тяжёлые последствия обстрелов за два года
Узнать подробнее
Читайте также:
Гладков уточнил информацию о разрушениях в Белгороде после мощной атакиЕсть погибший и пострадавший: Гладков сообщил подробности ночных взрывов в БелгородеГладков назвал причину взрывов в Белгороде
#Белгородская область#Новый год#Праздник#Губернатор#Жители#Военнослужащие#Белгород#Кристина Семенчук#Вячеслав Гладков#Атака ВСУ
Подпишитесь
Страшный Новый год: как прошёл последний день 2023-го в Белгороде
31 декабря 2023,, 15:54
Мужчина погиб в магазине при обстреле белгородского приграничья
31 декабря 2023,, 12:54
Ещё один ребёнок найден мёртвым после обстрела Белгорода 30 декабря
31 декабря 2023,, 08:04
В Минобороны рассказали об ударе по Харькову после атаки ВСУ на Белгород
31 декабря 2023,, 09:16
«Призываю к ответственности»: Митрополит Иоанн обратился с новогодним обращением
Сегодня, 07:56