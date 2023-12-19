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Вячеслав Гладков проверил, как восстанавливают дома в Шебекинском горокруге

Вячеслав Гладков проверил, как восстанавливают дома в Шебекинском горокруге

19 декабря 2023, 14:31
Фото: t.me/vvgladkov
За пять дней в Шебекино и Новой Таволжанке восстановили 24 объекта. Глава региона пообщался с шебекинцами, в том числе с теми, кому дома заново построили.

В Шебекино на улице Попова заново возводили жильё для целой семьи. Этим летом их двухкомнатный дом попал под обстрел, его пришлось отстраивать полностью. По завершении работ хозяева отметили, что кухня и душевая стали больше, чем были.

«Дом получился светлым, теплым и уютным, даже лучше, чем был раньше. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло».
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области.

В другом доме на улице Тургенева восстанавливают хозпостройку. До конца недели, по словам главы региона, строители должны начать внутреннюю отделку.

В Новой Таволжанке губернатор тоже проверил несколько объектов. Так, на улице Серикова полностью восстановили четырёхкомнатный дом, а в жильё на улице Фрунзе уже до Нового года переедет семья:

«Так получилось, что купили дом в прошлом году, а в этом году — опять новоселье. Осталось решить вопрос с забором — собственники сами примут решение, и, когда погода позволит выполнить работы качественно, обязательно восстановим».

Ещё два дома — на Фрунзе и на Щорса — тоже полностью восстановили. Здесь после зимы работы начнутся на хозпостройках.

Дом на улице Красноармейской с нуля восстановили всего за полгода. Владельцы контролировали полностью ход работ и довольны результатом:

«Хозяйка Ирина Григорьевна признается, что поначалу даже не верили, что за такой короткий срок удастся построить новый дом».

Но не обошлось и без замедления работ на некоторых объектах. Так, на улице Карьерной Гладкова к себе пригласил хозяин дома, где восстановили кровлю и окна, а внутренние работы не начали:

«Вижу, что мужчина очень переживает за сохранность основного имущества. Конечно, он прав. Строителям нужно максимально быстро приступить к восстановлению. Все необходимые материалы закуплены, к концу недели работы начнутся. На следующей неделе заеду, чтобы проверить, как продвигается процесс».
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