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Posted Сегодня, 11:02

Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

Более 143 тыс. кв. метров кровли отремонтировали в Шебекино и Новой Таволжанке

Осталась одна дверь: в Новой Таволжанке решили усилить темпы ремонта домов

21 октября 2023, 11:02
Фото: пресс-служба губернатора Белгородской области

Более 143 тыс. кв. метров кровли отремонтировали в Шебекино и Новой Таволжанке

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ходе ремонта пострадавших от обстрелов домов в Шебекино и Новой Таволжанке. Пока позволяет оперативная обстановка, строители будут работать в усиленном режиме.

По данным губернатора Вячеслава Гладкова, на сегодняшний день из 167 тыс. кв. м кровли в Шебекино и Новой Таволжанке уже отремонтировали более 143 тыс. кв. м.

Также из 25,7 тыс. кв. м оконных блоков также заменили более 24 тыс. Работать в усиленном режиме позволяет относительно спокойная ситуация в приграничье.

Сделать это ранее не позволяла оперативная обстановка. Однако сейчас работа началась, и жители это видят. Из 11 дверей в плане восстановили 10, сейчас изготавливаем окна и до вторника их тоже установим.
Вячеслав Гладков

Глава региона пообещал вернуться в эти населённые пункты через две недели с проверкой.

20 октября ВСУ выпустили по селу Новая Таволжанка Шебекинского горокруга два снаряда из гранатомета СПГ-9 «Копье». Разрушений и пострадавших при этом зафиксировано не было. С начала спецоперации Новая Таволжанка регулярно попадает под огонь с украинской стороны.

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