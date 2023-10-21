Осталась одна дверь: в Новой Таволжанке решили усилить темпы ремонта домов

20 октября ВСУ выпустили по селу Новая Таволжанка Шебекинского горокруга два снаряда из гранатомета СПГ-9 «Копье». Разрушений и пострадавших при этом зафиксировано не было. С начала спецоперации Новая Таволжанка регулярно попадает под огонь с украинской стороны.