Осталась одна дверь: в Новой Таволжанке решили усилить темпы ремонта домов

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
По данным губернатора Вячеслава Гладкова, на сегодняшний день из 167 тыс. кв. м кровли в Шебекино и Новой Таволжанке уже отремонтировали более 143 тыс. кв. м.
Также из 25,7 тыс. кв. м оконных блоков также заменили более 24 тыс. Работать в усиленном режиме позволяет относительно спокойная ситуация в приграничье.
Сделать это ранее не позволяла оперативная обстановка. Однако сейчас работа началась, и жители это видят. Из 11 дверей в плане восстановили 10, сейчас изготавливаем окна и до вторника их тоже установим.
Вячеслав Гладков
Глава региона пообещал вернуться в эти населённые пункты через две недели с проверкой.
20 октября ВСУ выпустили по селу Новая Таволжанка Шебекинского горокруга два снаряда из гранатомета СПГ-9 «Копье». Разрушений и пострадавших при этом зафиксировано не было. С начала спецоперации Новая Таволжанка регулярно попадает под огонь с украинской стороны.