Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:53

Published Сегодня, 14:53

Modified Сегодня, 14:55

Updated Сегодня, 14:55

Феликса Щепановская

В Белгороде уроженке Житомирской области с необычным именем вручили письмо от Путина

15 января 2024, 14:53
Фото: личная страница мэра Валентина Демидова
Феликса Щепановская

Жительница Белгорода отметила вековой юбилей

Феликсе Тимофеевне 15 января исполнилось 100 лет. С вековым юбилеем уроженку Житомирской области поздравил заместитель мэра. Он же передал ей письмо от президента России Владимира Путина. Женщина живёт в регионе уже 28-й год.

Сегодня, 15 января, жительница Белгорода Феликса Тимофеевна Щепановская отмечает свой вековой юбилей. Пенсионерке передали поздравления от мэрии, а также вручили письмо от президента России Владимира Путина.

Феликса Щепановская родилась в Житомирской области и уже в девять лет переехала вместе с семьёй в Казахстан, поскольку её отца репрессировали по политическим мотивам. В годы Великой Отечественной войны Феликса Тимофеевна работала в колхозе комбайнёром, а уже в мирное время окончила Кокчетавский сельскохозяйственный техникум и стала работать мастером по ремонту сельхозтехники. Позже на протяжении 19 лет работала заведующей сельским клубом культуры.

В 1996 году женщина переехала в Белгород. В настоящий момент у неё есть дети и трое взрослых внуков. Свой юбилей пенсионерка отметила в кругу близких людей.

Вчера, 14 января, день рождения отметила ещё одна долгожительница Белгорода: «железной бабушке» Марии Колтаковой исполнилось 102 года. В этом году трюков не было, однако 103-й день рождения она хочет отпраздновать прыжком с парашютом.

Напомним, что сегодня свой день рождения отмечает и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков: ему исполнилось 55 лет.

В этот раз без трюков: «железная бабушка» из Белгорода отметила 102-й день рождения
Узнать подробнее
Читайте также:
Вячеслав Гладков отмечает юбилейПервым поздравит Дед Мороз: Гладков рассказал, как будут праздновать юбилей областиНикто не пришёл: родные не приехали к Ефремову на юбилей в белгородскую колонию №4
#Город#Белгородская область#Юбилей#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов#Александра Склярова#Вековой юбилей
Подпишитесь
В Белгородской области из-за крупной аварии люди остались без горячей воды и тепла
Сегодня, 13:39
Занятия в школе или дистант? Какое решение просят принять белгородцы
Сегодня, 12:31
Названо время, в которое ВСУ чаще обстреливают Белгородскую область
Сегодня, 09:27
По пять ежедневно: около 200 модульных конструкций разместят на остановках Белгорода
Сегодня, 14:14
«Мама нас защитила»: девятилетняя белгородка рассказала о том, как выжила 30 декабря
Сегодня, 08:56
Где нельзя прятаться при обстреле? Отвечает боец войск ПВО
Сегодня, 08:43