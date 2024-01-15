В Белгороде уроженке Житомирской области с необычным именем вручили письмо от Путина

Феликса Щепановская родилась в Житомирской области и уже в девять лет переехала вместе с семьёй в Казахстан, поскольку её отца репрессировали по политическим мотивам. В годы Великой Отечественной войны Феликса Тимофеевна работала в колхозе комбайнёром, а уже в мирное время окончила Кокчетавский сельскохозяйственный техникум и стала работать мастером по ремонту сельхозтехники. Позже на протяжении 19 лет работала заведующей сельским клубом культуры.