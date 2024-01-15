В Белгороде уроженке Житомирской области с необычным именем вручили письмо от Путина

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
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Updated Сегодня, 14:55
Сегодня, 15 января, жительница Белгорода Феликса Тимофеевна Щепановская отмечает свой вековой юбилей. Пенсионерке передали поздравления от мэрии, а также вручили письмо от президента России Владимира Путина.
Феликса Щепановская родилась в Житомирской области и уже в девять лет переехала вместе с семьёй в Казахстан, поскольку её отца репрессировали по политическим мотивам. В годы Великой Отечественной войны Феликса Тимофеевна работала в колхозе комбайнёром, а уже в мирное время окончила Кокчетавский сельскохозяйственный техникум и стала работать мастером по ремонту сельхозтехники. Позже на протяжении 19 лет работала заведующей сельским клубом культуры.
В 1996 году женщина переехала в Белгород. В настоящий момент у неё есть дети и трое взрослых внуков. Свой юбилей пенсионерка отметила в кругу близких людей.
Вчера, 14 января, день рождения отметила ещё одна долгожительница Белгорода: «железной бабушке» Марии Колтаковой исполнилось 102 года. В этом году трюков не было, однако 103-й день рождения она хочет отпраздновать прыжком с парашютом.
Напомним, что сегодня свой день рождения отмечает и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков: ему исполнилось 55 лет.