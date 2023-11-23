Первым поздравит Дед Мороз: Гладков рассказал, как будут праздновать юбилей области

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
6 января регион отпразднует юбилей со дня образования в 1954 году. На пресс-конференции Вячеслав Гладков отметил, что главное, в первую очередь, обеспечить безопасность для жителей. А что касается празднования, то есть сложность с датой, так как это день прямо перед Рождеством и все творческие коллективы и руководители будут заняты. Поэтому было принято решение провести весь 2024 год под флагом 70-летия.
«Федеральный старт празднования дадут на площадке ВДНХ 11 января. Но должна быть разумность, обоснованность, охват всех населённых пунктов области. С первым поздравлением выступит Дед Мороз на Соборной площади, я в этом уверен — в 00:00 с 31 декабря на 1 января».
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области