Первым поздравит Дед Мороз: Гладков рассказал, как будут праздновать юбилей области

6 января регион отпразднует юбилей со дня образования в 1954 году. На пресс-конференции Вячеслав Гладков отметил, что главное, в первую очередь, обеспечить безопасность для жителей. А что касается празднования, то есть сложность с датой, так как это день прямо перед Рождеством и все творческие коллективы и руководители будут заняты. Поэтому было принято решение провести весь 2024 год под флагом 70-летия.