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Вячеслав Гладков

Первым поздравит Дед Мороз: Гладков рассказал, как будут праздновать юбилей области

23 ноября 2023, 13:37
Фото: Bel.ru
Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков: белгородцев поздравят с 70-летием области в новогоднюю ночь

В начале 2024 года Белгородская область отпразднует 70 лет со дня образования. У губернатора спросили, какие мероприятия запланированы на эту дату.

6 января регион отпразднует юбилей со дня образования в 1954 году. На пресс-конференции Вячеслав Гладков отметил, что главное, в первую очередь, обеспечить безопасность для жителей. А что касается празднования, то есть сложность с датой, так как это день прямо перед Рождеством и все творческие коллективы и руководители будут заняты. Поэтому было принято решение провести весь 2024 год под флагом 70-летия.

«Федеральный старт празднования дадут на площадке ВДНХ 11 января. Но должна быть разумность, обоснованность, охват всех населённых пунктов области. С первым поздравлением выступит Дед Мороз на Соборной площади, я в этом уверен — в 00:00 с 31 декабря на 1 января».
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Гладков объяснил наличие машин Land Cruiser в автопарке губернатора
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