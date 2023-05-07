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«Железная бабушка» из Белгорода планирует прыгнуть с парашютом в 103 года

7 мая 2023, 12:50
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова

Белгородская рекордсменка собирается прыгнуть с парашютом в 103 года

101-летняя белгородка Мария Колтакова — 16-кратная рекордсменка Книги рекордов России. Пенсионерка через два года хочет прыгнуть с парашютом, рассказал мэр Валентин Демидов.

«Железная бабушка» Мария Колтакова — 101-летний ветеран Великой Отечественной войны. Через два года пенсионерка планирует прыгнуть с парашютом.

Мария Денисовна известна на всю страну. Она прошла войну, имеет множество наград и почётных званий, а ещё пенсионерка — 16-кратная рекордсменка Книги рекордов России. И в столь почтенном возрасте пожилая женщина продолжает совершать подвиги.

С Днём Победы белгородку поздравил мэр Валентин Демидов.

«Пожелал ей крепкого здоровья и долгих лет жизни, оставаться для нас примером не просто активного, но уникального долголетия», — написал градоначальник.

Фото: Telegram-канал Валентина Демидова
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