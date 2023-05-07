«Железная бабушка» из Белгорода планирует прыгнуть с парашютом в 103 года

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
«Железная бабушка» Мария Колтакова — 101-летний ветеран Великой Отечественной войны. Через два года пенсионерка планирует прыгнуть с парашютом.
Мария Денисовна известна на всю страну. Она прошла войну, имеет множество наград и почётных званий, а ещё пенсионерка — 16-кратная рекордсменка Книги рекордов России. И в столь почтенном возрасте пожилая женщина продолжает совершать подвиги.
С Днём Победы белгородку поздравил мэр Валентин Демидов.
«Пожелал ей крепкого здоровья и долгих лет жизни, оставаться для нас примером не просто активного, но уникального долголетия», — написал градоначальник.