«Железная бабушка» из Белгорода планирует прыгнуть с парашютом в 103 года

Мария Денисовна известна на всю страну. Она прошла войну, имеет множество наград и почётных званий, а ещё пенсионерка — 16-кратная рекордсменка Книги рекордов России. И в столь почтенном возрасте пожилая женщина продолжает совершать подвиги.