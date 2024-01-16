Белгородская область за неделю обошла ДНР по числу прилётов

13 января при обстреле Грайворонского округа пострадал мирный житель: ему осколками посекло лицо. Его госпитализировали. Позже стало известно о ещё одном пострадавшем с сотрясением мозга и ранением ноги. За сутки также оказались повреждены три машины и один гараж. 14 января в регионе пострадал частный дом.