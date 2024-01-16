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Published Сегодня, 10:17

Modified Сегодня, 10:19

Updated Сегодня, 10:19

Обстрелы

Белгородская область за неделю обошла ДНР по числу прилётов

16 января 2024, 10:17
Фото: 1MI
Обстрелы

За неделю ВСУ выпустили по Белгородской области более 400 снарядов

Статистику по обстрелам российских городов опубликовали в Telegram-канале «Рыбарь». Наибольшее количество обстрелов пришлось на Белгородскую область, однако по количеству пострадавших и погибших лидирует ДНР.
Сюжет
СВО

За прошедшую неделю Белгородская область стала лидером по количеству атак со стороны ВСУ. По данным Telegram-канала «Рыбарь», наибольшее количество ударов за прошедшую неделю пришлось на территорию Белгородской области.

Приграничный регион обошёл Донецкую народную республику по числу атак, однако пострадавших и погибших во втором регионе всё равно больше: с 8 по 14 января на территории ДНР ранены более 30 человек, ещё семь жителей погибли.

Интенсивность обстреловИнтенсивность обстрелов
Интенсивность обстрелов
Фото: Telegram-канал «Рыбарь»

На минувшей неделе под обстрел попали город Шебекино — часть снарядов легла на территорию промышленной зоны — и Белгород. В результате атаки на областной центр пострадали три человека. Есть разрушения в четырёх квартирах и двух частных домах, трёх хозобъектах. Повреждены газопровод и шесть машин.

9 января в регионе пострадали семь частных домов, два гаража и 12 авто. Позже стало известно о ещё трёх посечённых авто.

11 января повреждения зафиксировали в четырёх машинах, одной хозпостройке, одном доме и одном инфраструктурном объекте. 12 января разрушения установили в двух частных домах, шести авто.

13 января при обстреле Грайворонского округа пострадал мирный житель: ему осколками посекло лицо. Его госпитализировали. Позже стало известно о ещё одном пострадавшем с сотрясением мозга и ранением ноги. За сутки также оказались повреждены три машины и один гараж. 14 января в регионе пострадал частный дом.

При обстрелах ВСУ Белгорода с конца декабря пострадало 673 автомобиля
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