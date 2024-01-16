Белгородская область за неделю обошла ДНР по числу прилётов

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
За прошедшую неделю Белгородская область стала лидером по количеству атак со стороны ВСУ. По данным Telegram-канала «Рыбарь», наибольшее количество ударов за прошедшую неделю пришлось на территорию Белгородской области.
Приграничный регион обошёл Донецкую народную республику по числу атак, однако пострадавших и погибших во втором регионе всё равно больше: с 8 по 14 января на территории ДНР ранены более 30 человек, ещё семь жителей погибли.
На минувшей неделе под обстрел попали город Шебекино — часть снарядов легла на территорию промышленной зоны — и Белгород. В результате атаки на областной центр пострадали три человека. Есть разрушения в четырёх квартирах и двух частных домах, трёх хозобъектах. Повреждены газопровод и шесть машин.
9 января в регионе пострадали семь частных домов, два гаража и 12 авто. Позже стало известно о ещё трёх посечённых авто.
13 января при обстреле Грайворонского округа пострадал мирный житель: ему осколками посекло лицо. Его госпитализировали. Позже стало известно о ещё одном пострадавшем с сотрясением мозга и ранением ноги. За сутки также оказались повреждены три машины и один гараж. 14 января в регионе пострадал частный дом.