«После СВО без штанов не будешь бегать»: Путин прокомментировал «голую вечеринку»

Путин впервые прокомментировал «голую вечеринку» Ивлеевой

На встрече с главами муниципалитетов президент Владимир Путин попросил не забывать о вернувшихся с СВО военных. По его мнению, у бойцов меняются приоритеты и ценности, поэтому они уже не будут «прыгать без штанов на каких-нибудь мероприятиях». Тем самым Путин намекнул на вечеринку Ивлеевой.