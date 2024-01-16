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Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 15:07

Updated Сегодня, 15:07

Владимир Путин

«После СВО без штанов не будешь бегать»: Путин прокомментировал «голую вечеринку»

16 января 2024, 15:05
Фото: 1MI
Владимир Путин

Путин впервые прокомментировал «голую вечеринку» Ивлеевой

На встрече с главами муниципалитетов президент Владимир Путин попросил не забывать о вернувшихся с СВО военных. По его мнению, у бойцов меняются приоритеты и ценности, поэтому они уже не будут «прыгать без штанов на каких-нибудь мероприятиях». Тем самым Путин намекнул на вечеринку Ивлеевой.
Сюжет
СВО

Сегодня, 16 января, состоялся муниципальный форум «Малая Родина — сила России», который собрал на своей площадки чиновников со всех регионов страны. В ходе мероприятия президент России Владимир Путин заявил, что необходимо обращать внимание на вернувшихся с СВО военнослужащих. По его мнению, их приоритеты и ценности после специальной военной операции меняются.

Конечно, надо обращать внимание на ребят, которые возвращаются из зоны специальной военной операции. Когда люди решаются на это, когда проходят это горнило, очень многие приоритеты жизненные выстраиваются по-другому. Здесь уже не будешь прыгать без штанов на каких-нибудь мероприятиях, здесь совсем по-другому на жизнь смотрят люди, приоритеты, ценности другие.
Владимир Путин

Говоря о «мероприятиях», президент, судя по всему, намекнул на недавнюю скандальную «голую вечеринку» Анастасии Ивлеевой.

Отметим, что на мероприятии также присутствовали главы муниципальных образований Белгородской области. В их число вошли: мэр Белгорода Валентин Демидов, глава Старооскольского округа Андрей Чесноков, глава Валуйского округа Алексей Дыбов, глава Алексееского округа Алексей Калашников и другие.

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#Общество#Белгородская область#Владимир Путин#Форум#Военнослужащие#Белгород#СВО#Александра Склярова#Анастасия Ивлеева#Голая вечеринка
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