Распоряжение главы или инициатива вожатых? Почему детям в лагерях дают телефон на час

Posted Сегодня, 17:50
Published Сегодня, 17:50
Modified Сегодня, 17:52
Updated Сегодня, 17:52
В ходе прямого эфира главе региона Вячеславу Гладкову рассказали, что в детских лагерях в других регионах, где сейчас находятся дети из Белгородской области, вожатые забирают телефоны и дают только на час, ссылаясь на распоряжение губернатора.
Глава региона отметил, что такого распоряжения нет, но добавил, что любой родитель переживает, если дети погружаются в гаджеты.
Понимаем, что ничего хорошего в этом нет. Поэтому задача у вожатых и воспитателей максимально увлечь детей. Думаю, что воспитатели и вожатые делают правильно, ограничивая нахождение детей в электронных игрушках.
Вячеслав Гладков
Губернатор добавил, что официального запрета на использование телефонов нет, но разумность присутствует.
Созданы чаты, родители имеют возможность видеть, чем занимаются дети. Пока ни одной жалобы, что ребёнок остался без присмотра, не поступало. Контроль за детьми максимальный. А телефоны не самая лучшая история в детских лагерях.
Вячеслав Гладков