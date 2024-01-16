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Published Сегодня, 17:50

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Гладков ответил на обращение родителей Белгорода о запрете телефонов в лагерях

Распоряжение главы или инициатива вожатых? Почему детям в лагерях дают телефон на час

16 января 2024, 17:50
Фото: 1MI

Гладков ответил на обращение родителей Белгорода о запрете телефонов в лагерях

С обращением к губернатору обратились в ходе прямого эфира. Речь идёт о детях, которые сейчас отдыхают в загородных лагерях в других регионах.
Сюжет
Дети

В ходе прямого эфира главе региона Вячеславу Гладкову рассказали, что в детских лагерях в других регионах, где сейчас находятся дети из Белгородской области, вожатые забирают телефоны и дают только на час, ссылаясь на распоряжение губернатора.

Глава региона отметил, что такого распоряжения нет, но добавил, что любой родитель переживает, если дети погружаются в гаджеты.

Понимаем, что ничего хорошего в этом нет. Поэтому задача у вожатых и воспитателей максимально увлечь детей. Думаю, что воспитатели и вожатые делают правильно, ограничивая нахождение детей в электронных игрушках.
Вячеслав Гладков

Губернатор добавил, что официального запрета на использование телефонов нет, но разумность присутствует.

Созданы чаты, родители имеют возможность видеть, чем занимаются дети. Пока ни одной жалобы, что ребёнок остался без присмотра, не поступало. Контроль за детьми максимальный. А телефоны не самая лучшая история в детских лагерях.
Вячеслав Гладков
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#Белгородская область#Дети#Телефон#Запрет#Регионы#Контроль#Белгород#Кристина Семенчук#Воспитатели#Чаты#Глава региона#Инициатива вожатых#Обращение к губернатору
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