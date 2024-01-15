Как быть с обучением детей в Белгороде? Тема дня

Белгородские родители ждут решения по работе школ

В областном центре пока не выбрали формат обучения в школах, а споры на эту тему не прекращаются до сих пор. Принять решение по формату обучения в Белгороде должны до 19 января. Белгородцы и в этом случае разделились на два лагеря. Подробнее — в материале Бел.Ру.