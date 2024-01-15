Как быть с обучением детей в Белгороде? Тема дня

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Очное обучение или дистант — вечный спор у белгородцев. Особенно остро эта тема встала для горожан после недавних событий, поскольку так или иначе это касается безопасности детей. Ранее в школах продлили каникулы, но вопрос всё ещё остаётся открытым.
О том, что в Белгородской области продлят каникулы, стало известно ещё 4 января. Решение о продлении выходных у детей до 19 января приняли в нескольких приграничных муниципалитетах и Белгороде.
Связано это с оперативной обстановках в приграничье и областном центре. 30 декабря ВСУ обстреляли город. Тогда погибли 25 человек, 109 получили ранения. Атаки на город и район продолжались и дальше.
В связи с ситуацией прошло досрочное заседание оперативного штаба. Следующее было запланировано на 16 января. Дальнейшие решения планировали принимать с учётом ситуации с обстрелами.
И теперь, когда каникулы близятся к концу, необходимо решить, выйдут ли школьники на очные занятия или останутся учиться дистанционно. Решение о том, в каком формате пройдёт новая четверть, примут в конце недели. Однако решать это должны сами жители Белгорода.
Как пояснил губернатор Вячеслав Гладков, обсуждение должно пройти в каждой школе. Дело в том, что от родителей поступают обращения, где они отмечают, что дети на дистанте могут бесконтрольно выходить на улицу и находиться в большей опасности, чем в школе.
Теперь родителям школьников предстоит самим решить, оставаться детям на дистанционке или ходить в школу с усилением безопасности и распределением потоков.
Мнение людей по вопросу обучения детей разделилось. Некоторые горожане выступают за уроки в обычном режиме, особенно родители выпускников, которым нужно готовиться к экзаменам. Другие жители предполагают, что после введения дистанта многие дети смогут уехать в разные регионы, где безопаснее. Некоторые белгородцы предложили учиться в очно-заочном формате.
Среди родителей есть те, кто считает, что к очному обучению можно вернуться только тогда, когда позволит оперативная обстановка. Более того, некоторые предполагают, что при желании дети могут уйти с уроков, как при дистанте.
Дорогу до школы часть белгородцев считает небезопасной и отмечает, что не всегда учителя стремятся увести детей в укрытия. Поэтому, по их мнению, стоит ввести дистант и не подвергать школьников опасности. Есть и другая группа белгородцев, которые предлагают оставить очное обучение, но отпускать на дистанционное тех, кто этого захочет.
Добавим, что редакция опубликовала опрос, где попросила белгородцев ответить, как должны учиться дети. Его уже прошли более 3 тыс. жителей. На момент написания материала большинство опрошенных склонялось к дистанту, но итоги подводить пока рано.
Так или иначе в Белгороде опыт обучения в дистанционном формате уже был. А в мэрии белгородцам напоминают, что у них всё ещё есть возможность отправить детей на дистант, независимо от решения оперштаба. Для этого необходимо написать соответствующее заявление в школе.