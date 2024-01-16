В Белгородской области мать четверых детей отправят в тюрьму из-за алиментов

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
34-летняя жительница Грайворонского городского округа на протяжении полугода не платила алименты на содержание своих четверых несовершеннолетних детей. В результате сформировалась задолженность в размере более 150 тыс. рублей.
В отношении белгородки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»). Женщину осудили — ей назначили наказание в виде лишения свободы сроком на девять месяцев.
Напомним, что в 2023 году житель Борисовки ушёл на СВО, чтобы покрыть миллионный долг по алиментам перед тремя детьми.