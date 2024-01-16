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Posted Сегодня, 08:29

Published Сегодня, 08:29

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Updated Сегодня, 08:31

Деньги

В Белгородской области мать четверых детей отправят в тюрьму из-за алиментов

16 января 2024, 08:29
Фото: Bel.ru
Деньги

Белгородку осудили за неуплату алиментов четверым детям

34-летняя женщина проживала в Грайворонском округе и на протяжении полугода не выплачивала своим четырём несовершеннолетним детям алименты. За этот срок сумма задолженности превысила 150 тыс. рублей. Подробности рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

34-летняя жительница Грайворонского городского округа на протяжении полугода не платила алименты на содержание своих четверых несовершеннолетних детей. В результате сформировалась задолженность в размере более 150 тыс. рублей.

В отношении белгородки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»). Женщину осудили — ей назначили наказание в виде лишения свободы сроком на девять месяцев.

Напомним, что в 2023 году житель Борисовки ушёл на СВО, чтобы покрыть миллионный долг по алиментам перед тремя детьми.

Белгородец ушёл на СВО, чтобы закрыть миллионный долг по алиментам перед тремя детьми
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#Общество#Белгородская область#Алименты#Уголовное дело#Задолженность#Мать#Белгород#Грайворонский горокруг#Александра Склярова
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