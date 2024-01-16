Очередная атака ВСУ привела к разрушениям в Белгороде и Белгородском районе

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
Губернатор Вячеслав Гладков поделился итогами обстрелов Белгородской области за 15 января. Вновь ВСУ пытались атаковать Белгород и Белгородский район с помощью беспилотников. Последние сбила система ПВО. Зафиксированы повреждения.
В Белгороде после падения частей БПЛА самолётного типа пострадали два частных дома. Посекло надворные постройки, оконные проёмы. Жители не пострадали. Ещё один такой же беспилотник сбили над Белгородским районом. В Разумном повредило частный дом и автомобиль.
Также в Белгородском районе обстреляли Щетиновку. По селу выпустили 12 миномётных снарядов. Там же с беспилотного аппарата сбросили взрывное устройство. Под артобстрел попала Журавлёвка — 14 прилётов. В Устинке и Нехотеевке с БПЛА сбросили по одному осколочному боеприпасу. Красный Хутор атаковали дроном-камикадзе. Без последствий.
В Вериговке Валуйского округа зафиксировали два прилёта из миномёта. В Долгом с помощью РЭБ посадили беспилотник противника и уничтожили. В Грайворонском округе в Козинке с БПЛА сбросили три взрывных устройства. По Дроновке выпустили девять миномётных снарядов. Окраину села Глотово атаковали двумя дронами-камикадзе. Около Чапаевского сбили ещё один беспилотник.
В Краснояружском районе под обстрелом была окраина Вязового — четыре прилёта. Ещё семь миномётных снарядов выпустили по Староселью, Теребрено и Прилесью.
В Шебекинском округе снарядами ударили по Красному, Мухину и Мурому. В хуторе Балки рухнул дрон-камикадзе.
Во всех этих случаях обошлось без последствий.