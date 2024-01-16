Очередная атака ВСУ привела к разрушениям в Белгороде и Белгородском районе

В Вериговке Валуйского округа зафиксировали два прилёта из миномёта. В Долгом с помощью РЭБ посадили беспилотник противника и уничтожили. В Грайворонском округе в Козинке с БПЛА сбросили три взрывных устройства. По Дроновке выпустили девять миномётных снарядов. Окраину села Глотово атаковали двумя дронами-камикадзе. Около Чапаевского сбили ещё один беспилотник.