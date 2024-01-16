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Последствия обстрела

Очередная атака ВСУ привела к разрушениям в Белгороде и Белгородском районе

16 января 2024, 08:38
Фото: 1MI
Последствия обстрела

Более 60 ударов ВСУ нанесли за сутки по Белгородской области

Противник попытался атаковать областной центр и Белгородский район с помощью беспилотников. Их сбили, однако из-за падения осколков есть повреждения. Другие районы региона тоже находились под огнём, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Губернатор Вячеслав Гладков поделился итогами обстрелов Белгородской области за 15 января. Вновь ВСУ пытались атаковать Белгород и Белгородский район с помощью беспилотников. Последние сбила система ПВО. Зафиксированы повреждения.

В Белгороде после падения частей БПЛА самолётного типа пострадали два частных дома. Посекло надворные постройки, оконные проёмы. Жители не пострадали. Ещё один такой же беспилотник сбили над Белгородским районом. В Разумном повредило частный дом и автомобиль.

Также в Белгородском районе обстреляли Щетиновку. По селу выпустили 12 миномётных снарядов. Там же с беспилотного аппарата сбросили взрывное устройство. Под артобстрел попала Журавлёвка — 14 прилётов. В Устинке и Нехотеевке с БПЛА сбросили по одному осколочному боеприпасу. Красный Хутор атаковали дроном-камикадзе. Без последствий.

В Вериговке Валуйского округа зафиксировали два прилёта из миномёта. В Долгом с помощью РЭБ посадили беспилотник противника и уничтожили. В Грайворонском округе в Козинке с БПЛА сбросили три взрывных устройства. По Дроновке выпустили девять миномётных снарядов. Окраину села Глотово атаковали двумя дронами-камикадзе. Около Чапаевского сбили ещё один беспилотник.

В Краснояружском районе под обстрелом была окраина Вязового — четыре прилёта. Ещё семь миномётных снарядов выпустили по Староселью, Теребрено и Прилесью.

В Шебекинском округе снарядами ударили по Красному, Мухину и Мурому. В хуторе Балки рухнул дрон-камикадзе.

Во всех этих случаях обошлось без последствий.

Было громко: система ПВО сработала над Белгородским районом
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