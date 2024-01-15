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Published Сегодня, 14:55

Modified Сегодня, 14:57

Updated Сегодня, 14:57

Коммерческая недвижимость

В Белгороде продаётся ещё одно торгово-офисное здание, несмотря на удобства и блага

15 января 2024, 14:55
Фото: Яндекс.Карты
Коммерческая недвижимость

В Белгороде появилось ещё одно объявление продажи коммерческой недвижимости

В Белгороде продают ещё одно помещение для коммерческого использования. На этот раз — торгово-офисное здание по улице Мичурина в Западном р-не города на участке в 3,1 тысячи м².

Как указано в объявлении, площадь продаваемой недвижимости составляет 895 м², помещения — 469 м², высота потолков — 3,5 метра. Само здание «находится в хорошем состоянии и использовалось как магазин». Возможна перепланировка, также поясняется в нём. К тому же складское помещение уже разбито на несколько помещений. Объявлению не занимать «зазывающих» оборотов. С одной стороны — всё как всегда, а с другой — неужели так спешат продать?

«Перед зданием благоустроенная парковочная зона для ваших клиентов на 9 машиномест, также есть обустроенная парковочная зона для ваших сотрудников площадью 400 м². Два въезда на территорию земельного участка — широкие ворота. Удобная разгрузочная зона за основным зданием».
Продавец

Что ещё в нём указано? Указана мощность электросети — 50 кВт с возможностью увеличения. Также имеется автономное отопление.

Что касается автодорожной сети, то тут недвижимость находится на первой линии. В трёх минутах ходьбы, пишут, располагается остановка общественного транспорта. Парковка рассчитана как на легковые, так и на грузовые авто.

Коммерческая недвижимостьКоммерческая недвижимость
Коммерческая недвижимостьКоммерческая недвижимость
Коммерческая недвижимость
Фото: Сайт объявлений

В Белгороде есть и свой «Париж», в котором также продают помещение для коммерческого использования. На цокольном этаже. Актуально для области и, возможно, для покупателей.

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