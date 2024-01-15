В Белгороде продаётся ещё одно торгово-офисное здание, несмотря на удобства и блага

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
Как указано в объявлении, площадь продаваемой недвижимости составляет 895 м², помещения — 469 м², высота потолков — 3,5 метра. Само здание «находится в хорошем состоянии и использовалось как магазин». Возможна перепланировка, также поясняется в нём. К тому же складское помещение уже разбито на несколько помещений. Объявлению не занимать «зазывающих» оборотов. С одной стороны — всё как всегда, а с другой — неужели так спешат продать?
«Перед зданием благоустроенная парковочная зона для ваших клиентов на 9 машиномест, также есть обустроенная парковочная зона для ваших сотрудников площадью 400 м². Два въезда на территорию земельного участка — широкие ворота. Удобная разгрузочная зона за основным зданием».
Продавец
Что ещё в нём указано? Указана мощность электросети — 50 кВт с возможностью увеличения. Также имеется автономное отопление.
Что касается автодорожной сети, то тут недвижимость находится на первой линии. В трёх минутах ходьбы, пишут, располагается остановка общественного транспорта. Парковка рассчитана как на легковые, так и на грузовые авто.
В Белгороде есть и свой «Париж», в котором также продают помещение для коммерческого использования. На цокольном этаже. Актуально для области и, возможно, для покупателей.