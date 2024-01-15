В Белгороде продаётся ещё одно торгово-офисное здание, несмотря на удобства и блага

Как указано в объявлении, площадь продаваемой недвижимости составляет 895 м², помещения — 469 м², высота потолков — 3,5 метра. Само здание «находится в хорошем состоянии и использовалось как магазин». Возможна перепланировка, также поясняется в нём. К тому же складское помещение уже разбито на несколько помещений. Объявлению не занимать «зазывающих» оборотов. С одной стороны — всё как всегда, а с другой — неужели так спешат продать?