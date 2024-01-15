Уничтожены три ракеты «Точка-У»: ВСУ вновь попытались атаковать приграничье

Губернатор соседнего региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале в 01:08 сообщил, что в небе над Курском и Курским районом сработала система ПВО. В 01:40 глава региона уточнил, что, по предварительным данным, три украинские ракеты сбили над территорией Фатежского района.