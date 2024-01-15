Уничтожены три ракеты «Точка-У»: ВСУ вновь попытались атаковать приграничье

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
В ночь на 15 января дежурные средства ПВО сбили над Курской областью три ракеты «Точка-У», сообщают «Курские известия».
Губернатор соседнего региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале в 01:08 сообщил, что в небе над Курском и Курским районом сработала система ПВО. В 01:40 глава региона уточнил, что, по предварительным данным, три украинские ракеты сбили над территорией Фатежского района.
Напомним, что «Точкой-У» ВСУ попытались атаковать Белгородскую область 3 января. В этот день по области выпустили шесть таких ракет. Воздушные цели сбиты на подлёте к городу.