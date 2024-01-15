Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:13

Published Сегодня, 07:13

Modified Сегодня, 07:15

Updated Сегодня, 07:15

Обстрел

Уничтожены три ракеты «Точка-У»: ВСУ вновь попытались атаковать приграничье

15 января 2024, 07:13
Фото: Midjourney
Обстрел

Над Курской областью ночью сбили три украинские ракеты

Система ПВО сбила над Курской областью в ночь на 15 января украинские ракеты. Подробности сообщают «Курские известия» со ссылкой на Минобороны РФ.

В ночь на 15 января дежурные средства ПВО сбили над Курской областью три ракеты «Точка-У», сообщают «Курские известия».

Губернатор соседнего региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале в 01:08 сообщил, что в небе над Курском и Курским районом сработала система ПВО. В 01:40 глава региона уточнил, что, по предварительным данным, три украинские ракеты сбили над территорией Фатежского района.

Напомним, что «Точкой-У» ВСУ попытались атаковать Белгородскую область 3 января. В этот день по области выпустили шесть таких ракет. Воздушные цели сбиты на подлёте к городу.

Читайте также:
Пострадавшим от обстрелов белгородцам выдадут социальные паспортаВ Белгороде установили первые крытые бетонные укрытия от обстреловПострадали три авто и один гараж: последствия обстрелов в Белгородском районе
#Происшествия#Курская область#Черноземье#Алина Харина#Роман Старовойт#Обстрел#Ракеты#Точка-у#СВО#Атака ВСУ#Обстрел ВСУ
Подпишитесь
Пострадавшим от обстрелов белгородцам выдадут социальные паспорта
Сегодня, 06:26
Очное обучение или дистант? Белгородцы решат, в каком формате пройдёт новая четверть
Сегодня, 06:32
Город укрытий: в Белгороде обезопасят более 400 автобусных остановок
Сегодня, 06:28
«Пустили на самотёк». Гладков потребовал ускориться с выплатой компенсаций за авто
Сегодня, 07:11
Следите за объявлениями и не пугайтесь: Гладков предупредил белгородцев
Сегодня, 06:36
Аденовирус и ОРВИ: 17 белгородских детей, уехавших в другие регионы, заболели
Сегодня, 07:19