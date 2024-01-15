Пожилая женщина с мусором заняла почти всю остановку в центре Белгорода

На первый взгляд может показаться, что женщине плохо: она сидит сгорбившись, спрятав лицо. Но, по словам самой бабушки, «всё в порядке». В такой позе жительница Белгорода пробыла на остановке несколько часов — с 14 до 17. Вокруг себя она разложила мусор — тот занял почти всё свободное место. Ждущие автобуса люди старались держаться от пожилой женщины подальше.