Пожилая женщина с мусором заняла почти всю остановку в центре Белгорода

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
На первый взгляд может показаться, что женщине плохо: она сидит сгорбившись, спрятав лицо. Но, по словам самой бабушки, «всё в порядке». В такой позе жительница Белгорода пробыла на остановке несколько часов — с 14 до 17. Вокруг себя она разложила мусор — тот занял почти всё свободное место. Ждущие автобуса люди старались держаться от пожилой женщины подальше.
Скорее всего, это Вера Уварова, известная местная бездомная. Периодически Уварову замечают в разных частях города с дочкой Татьяной. По словам руководителя центра «Милосердие и забота» Владимира Выродова, женщины нуждаются в квалифицированной психиатрической помощи. Но без их согласия эту помощь оказать невозможно.
Есть ли у Уваровых дом — неизвестно. По словам Выродова, для местных жителей опасность они не представляют. Жизнь на скамейке женщины выбрали сами.