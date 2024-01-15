Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:30

Published Сегодня, 14:30

Modified Сегодня, 14:32

Updated Сегодня, 14:32

Пожилая женщина с мусором заняла почти всю остановку в центре Белгорода

Пожилая женщина с мусором заняла почти всю остановку в центре Белгорода

15 января 2024, 14:30
Фото: Bel.ru
Жители Белгорода обратили внимание на пожилую женщину с кучей мусора. В ней узнали местную бездомную. Днём 15 января белгородка сидела на остановке «Кинотеатр Радуга», заняв почти всё пространство.
Сюжет
Мусор

На первый взгляд может показаться, что женщине плохо: она сидит сгорбившись, спрятав лицо. Но, по словам самой бабушки, «всё в порядке». В такой позе жительница Белгорода пробыла на остановке несколько часов — с 14 до 17. Вокруг себя она разложила мусор — тот занял почти всё свободное место. Ждущие автобуса люди старались держаться от пожилой женщины подальше.

Скорее всего, это Вера Уварова, известная местная бездомная. Периодически Уварову замечают в разных частях города с дочкой Татьяной. По словам руководителя центра «Милосердие и забота» Владимира Выродова, женщины нуждаются в квалифицированной психиатрической помощи. Но без их согласия эту помощь оказать невозможно.

Есть ли у Уваровых дом — неизвестно. По словам Выродова, для местных жителей опасность они не представляют. Жизнь на скамейке женщины выбрали сами.

«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Узнать подробнее
Читайте также:
Новый фейк: укрытие в доме Белгорода «захватили» бомжи, одна из них беременнаяПолиции не было, прислали слесаря: в Белгороде не могут решить проблему с бомжамиБелгородский журналист Бабин назвал сдавшихся в плен трусами, предателями и бомжами
#Общество#Мусор#Автобус#Новости Белгорода#Остановка#Белгород#Пожилая женщина#Скамейка#Татьяна#Артем Черненко#Вера Уварова
Подпишитесь
В Белгородской области из-за крупной аварии люди остались без горячей воды и тепла
Сегодня, 13:39
Занятия в школе или дистант? Какое решение просят принять белгородцы
Сегодня, 12:31
Названо время, в которое ВСУ чаще обстреливают Белгородскую область
Сегодня, 09:27
По пять ежедневно: около 200 модульных конструкций разместят на остановках Белгорода
Сегодня, 14:14
«Мама нас защитила»: девятилетняя белгородка рассказала о том, как выжила 30 декабря
Сегодня, 08:56
Где нельзя прятаться при обстреле? Отвечает боец войск ПВО
Сегодня, 08:43