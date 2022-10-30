Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Белгородский журналист Бабин назвал сдавшихся в плен трусами, предателями и бомжами

Сегодня, 08:38
Фото: Владимир Бабин в ВК
Владимир Бабин опубликовал несколько материалов с собственным мнением по теме в соцсети. На них сразу же отреагировали родные военнопленных, предложив журналисту самому принять участие в СВО.

Член Союза журналистов СССР и РФ, бывший главный редактор газеты «Наш Белгород» и главред газеты «Голос Белогорья» Владимир Бабин нередко радует своих подписчиков во «ВКонтакте» публикациями. Так, недавно он опубликовал несколько материалов с собственным мнением о военнопленных.

В своих материалах Владимир Бабин называет добровольно сдавшихся в плен трусами и предателями, совершенно не стесняясь в высказываниях. Приведём несколько его цитат:

  1. «Посмотрите те ролики — это какой-то бред! Кто там? Какие солдаты Это бомжи, одеты во что попало и молотят на камеру, что зря».
  2. «Позвольте, но это уже не пленные, а трусы, предатели, негодяи, присягнувшие Родине служить до последнего дыхания, но нарушившие клятву. Это не пленные, а преступники. Если они вздумают вернутся в Россию, их осудят и посадят на 10 лет, таков закон. И это правильный закон, ибо время военное и иначе нельзя».
  3. «И по части „максимальной помощи семьям“ предателей, добровольно сдавшихся в плен, спешить не надо».
Фото: Владимир Бабин в ВК

 

Были и те, кто с мнением активиста согласились. Но кроме них, на публикации мгновенно отреагировали пользователи, которые утверждают, что они — родственники солдат, попавших в плен. Людей возмутили такие слова в адрес военнопленных. Некоторые предложили Владимиру Ивановичу самому пойти добровольцем и испытать, каково это, а потом поделиться впечатлениями. Другие же писали, что журналист просто облил грязью пленных и предложили массово жаловаться модераторам соцсети на подобные посты.

Фото: Владимир Бабин в ВК
Читайте также:
Замглавы Белгородского района подал в суд на Владимира БабинаВ Белгороде сожгли машину журналистаНайдены исполнители поджога машины известного журналиста
#Пленные#Плен#Бабин#Татьяна Алексютина#Общество#Военные#Частичная мобилизация#Мобилизованные#СВО#Эксклюзив#Белгородская область#Владимир Бабин
Подпишитесь
Владимир Бабин: Никогда и нигде я воинов, попавших в плен, трусами не называл
Сегодня, 16:10
В Белгороде станет на одну прогулочную дорожку больше уже в декабре 2022 года
Сегодня, 12:13
Будет ли выплачивать алименты бывший муж, если его мобилизовали?
Сегодня, 10:09
Белгородцев ждёт короткая рабочая неделя из-за Дня народного единства
Сегодня, 14:48
Детям мобилизованных белгородцев выплатили 9 тыс. рублей
Сегодня, 08:31