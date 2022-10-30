Белгородский журналист Бабин назвал сдавшихся в плен трусами, предателями и бомжами

Были и те, кто с мнением активиста согласились. Но кроме них, на публикации мгновенно отреагировали пользователи, которые утверждают, что они — родственники солдат, попавших в плен. Людей возмутили такие слова в адрес военнопленных. Некоторые предложили Владимиру Ивановичу самому пойти добровольцем и испытать, каково это, а потом поделиться впечатлениями. Другие же писали, что журналист просто облил грязью пленных и предложили массово жаловаться модераторам соцсети на подобные посты.