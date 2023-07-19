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Полиции не было, прислали слесаря: в Белгороде не могут решить проблему с бомжами

19 июля 2023, 14:46
Фото: 1MI

Белгородцы жалуются на поселившихся в подвале бомжей

Как утверждают жители дома №21 по улице Губкина, в их подвале поселились два человека без определённого места жительства. Горожане попросили мэра разобраться в ситуации.

Белгородцы из дома №21 по улице Губкина пожаловались мэру Валентину Демидову на поселившихся в подвале четвёртого подъезда бомжей. Горожане просят разобраться в ситуации, потому что, с их слов, полиция на вызов не приехала.

Белгородка рассказала, что один из бездомных ведёт себя агрессивно. Всего их двое. Из УК «Молодёжная» в подвал пришёл слесарь, там никого не оказалось, но очень много мусора осталось в подвале.

Градоначальник ответил на обращение в ходе прямого эфира. Как рассказал Демидов, представители департамента городского хозяйства выезжали на место. С их слов, подвал привели в порядок. Оттуда убрали мусор и закрыли доступ в подвал.

Информацию о лицах без определённого места жительства мэр поручил передать в городскую полицию. Вопрос должен проработать участковый.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Валентин Демидов#Новости Белгорода#Город#Бомжи#Мэр#Полиция
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