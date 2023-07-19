Полиции не было, прислали слесаря: в Белгороде не могут решить проблему с бомжами

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
Белгородцы из дома №21 по улице Губкина пожаловались мэру Валентину Демидову на поселившихся в подвале четвёртого подъезда бомжей. Горожане просят разобраться в ситуации, потому что, с их слов, полиция на вызов не приехала.
Белгородка рассказала, что один из бездомных ведёт себя агрессивно. Всего их двое. Из УК «Молодёжная» в подвал пришёл слесарь, там никого не оказалось, но очень много мусора осталось в подвале.
Градоначальник ответил на обращение в ходе прямого эфира. Как рассказал Демидов, представители департамента городского хозяйства выезжали на место. С их слов, подвал привели в порядок. Оттуда убрали мусор и закрыли доступ в подвал.
Информацию о лицах без определённого места жительства мэр поручил передать в городскую полицию. Вопрос должен проработать участковый.