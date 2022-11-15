Полгода в гостинице с пятиразовым питанием: жители Журавлёвки назвали себя бомжами

Во время прямого эфира Вячеслав Гладков зачитал жалобу эвакуированной в гостиницу жительницы приграничного села Журавлёвка. Женщина спросила: когда же решится вопрос с жильём? Из-за отсутствия домов Екатерина назвала себя и своих земляков бомжами.
Сколько ждать? Хочется стабильности. Мы остались без домов. Бомжи. Сколько нам ещё жить в гостинице?
Екатерина Кочура
Губернатора Белгородской области возмутило, что женщина сравнила переселенцев, для которых стараются многие люди, с бомжами. При этом он высказал своё понимание: долгая жизнь без своего имущества — сложное испытание.
Что значит бомжи? Мы с первых дней предоставили комфортное проживание в гостиницах, четырёх- пятиразовое питание, помогаем со всем. Согласен, с другой стороны, что жить в казённых стенах больше шести месяцев тяжело. Особенно тем, кто привык жить в своих домах, со своими огородами. Понимаю, но ваша жизнь в безопасности — превыше всего.
Вячеслав Гладков
Вопросом жилья для эвакуированных жителей приграничных сёл Журавлёвки, Нехотеевки и Середы сейчас занимаются. Но областной бюджет не справится с такой суммой, поэтому белгородские власти рассчитывают на федеральную помощь.
Напомним, 31 октября, во время очередной прямой линии «10 вопросов губернатору» Вячеслав Гладков поделился планами по строительству новых жилых домов для жителей Журавлёвки, Нехотеевки и Середы или выдаче жилищных сертификатов. На эти цели губернатор просит у правительства РФ выделить федеральные средства.