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Пожилая женщина

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2024
До пяти лет из-за 10 тысяч рублей: пожилая белгородка взяла чужие деньги из банкомата
В краже подозревают 67-летнюю жительницу Белгорода. Ей грозит до пяти лет лишения свободы. Подробнее рассказали в УМВД России по Белгороду.
5 сентября, 17:10
Пожилая женщина с мусором заняла почти всю остановку в центре Белгорода
15 января, 14:30
2023
Стало известно, какая судьба ждёт скульптуру бабушки с флагом СССР в центре Белгорода
14 октября 2023, 08:06
Пожилую белгородку мотыгой забили её 15-летний внук и его 16-летняя подруга
23 августа 2023, 16:08
В Шебекинском округе в новогоднюю ночь пропала женщина
О том, где она находится, неизвестно до сих пор. Её поиском занимается отряд «Лиза Алерт».
4 января 2023, 17:37

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