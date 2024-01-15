Под Белгородом после атаки ВСУ зафиксировали новые разрушения

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
14 января под обстрелы ВСУ попали шесть районов Белгородской области. В муниципалитетах зафиксировали более 20 прилётов. В Белгородском районе есть разрушения.
После отражения атаки ВСУ средствами ПВО в Разумном пострадал частный дом — выбило окна. По Устинке выпустили два снаряда из артиллерии. Там же с беспилотника сбросили осколочный боеприпас. Село также атаковали дроном-камикадзе. В Журавлёвке с БПЛА сбросили осколочный боеприпас.
Два гранатомётных выстрела зафиксировано в Богун-Городке в Борисовском районе. Три миномётных снаряда прилетели в село Долгое Валуйского горокруга. Окраину хутора Старый в Волоконовском районе атаковали с помощью двух дронов-камикадзе.
В Грайворонском горокруге шесть миномётных снарядов выпустили по Козинке. В Шебекинском округе зафиксировали четыре прилёта из миномёта. Был атакован хутор Мухин. В этих случаях обошлось без пострадавших и разрушений.
Напомним, в Белгороде в результате обстрелов ВСУ пострадали более 1100 домов. Речь идёт об атаках с конца декабря. Установить в домах новые стёкла и отремонтировать кровли планируют до конца января.