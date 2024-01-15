Под Белгородом после атаки ВСУ зафиксировали новые разрушения

После отражения атаки ВСУ средствами ПВО в Разумном пострадал частный дом — выбило окна. По Устинке выпустили два снаряда из артиллерии. Там же с беспилотника сбросили осколочный боеприпас. Село также атаковали дроном-камикадзе. В Журавлёвке с БПЛА сбросили осколочный боеприпас.