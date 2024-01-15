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Последствия обстрела

Под Белгородом после атаки ВСУ зафиксировали новые разрушения

15 января 2024, 08:10
Фото: 1MI
Последствия обстрела

По Белгородской области за день ударили более 20 раз

После атаки ВСУ над Белгородским районом работала система ПВО. В одном частном доме выбило окна. Под огнём были и другие муниципалитеты. Подробнее об итогах обстрелов рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

14 января под обстрелы ВСУ попали шесть районов Белгородской области. В муниципалитетах зафиксировали более 20 прилётов. В Белгородском районе есть разрушения.

После отражения атаки ВСУ средствами ПВО в Разумном пострадал частный дом — выбило окна. По Устинке выпустили два снаряда из артиллерии. Там же с беспилотника сбросили осколочный боеприпас. Село также атаковали дроном-камикадзе. В Журавлёвке с БПЛА сбросили осколочный боеприпас.

Два гранатомётных выстрела зафиксировано в Богун-Городке в Борисовском районе. Три миномётных снаряда прилетели в село Долгое Валуйского горокруга. Окраину хутора Старый в Волоконовском районе атаковали с помощью двух дронов-камикадзе.

В Грайворонском горокруге шесть миномётных снарядов выпустили по Козинке. В Шебекинском округе зафиксировали четыре прилёта из миномёта. Был атакован хутор Мухин. В этих случаях обошлось без пострадавших и разрушений.

Напомним, в Белгороде в результате обстрелов ВСУ пострадали более 1100 домов. Речь идёт об атаках с конца декабря. Установить в домах новые стёкла и отремонтировать кровли планируют до конца января.

Более 1100 домов и квартир в Белгороде повреждены при обстрелах ВСУ с конца декабря
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