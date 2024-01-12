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Posted Сегодня, 15:04

Published Сегодня, 15:04

Modified Сегодня, 15:06

Updated Сегодня, 15:06

Политик заявил о возможном создании буферной зоны рядом с Белгородской областью

В Киеве допустили, что под Харьковом появится буферная зона после теракта в Белгороде

12 января 2024, 15:04
Фото: Midjourney

Политик заявил о возможном создании буферной зоны рядом с Белгородской областью

Экс-депутат Рады Игорь Лапин заявил, что Россия может создать буферную зону в Харьковской области. Причиной стали теракты ВСУ, сообщает РИА «Новости».

Украинский политик Игорь Лапин заявил о возможном создании Россией буферной зоны в Харьковской области. Бывший депутат Верховной Рады предположил, что из-за этого могут начать переселять харьковчан.

Своими рассуждениями Лапин поделился в эфире YouTube-канала «Прямой». По его словам, РФ может создать широкую полосу, чтобы отодвинуть ВСУ от своих границ.

«Они создадут широкую полосу. Использование ракет, которых у россиян очень много, может повлечь за собой великое переселение из города Харьков», — сказал экс-депутат.

Также он считает, что РФ может создать пояс безопасности в других областях, например, в Сумской и Черниговской. Всё это необходимо для пресечения провокаций со стороны Киева.

Напомним, 30 декабря со стороны Украины обстреляли Белгород. В результате атаки погибли 25 человек. Ранения получили более 100 белгородцев, в их числе дети.

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#Белгородская область#Политика#Харьковская область#Политик#Белгород#Наталья Корявых#Ракеты#Буферная зона
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