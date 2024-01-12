В Киеве допустили, что под Харьковом появится буферная зона после теракта в Белгороде

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
Украинский политик Игорь Лапин заявил о возможном создании Россией буферной зоны в Харьковской области. Бывший депутат Верховной Рады предположил, что из-за этого могут начать переселять харьковчан.
Своими рассуждениями Лапин поделился в эфире YouTube-канала «Прямой». По его словам, РФ может создать широкую полосу, чтобы отодвинуть ВСУ от своих границ.
«Они создадут широкую полосу. Использование ракет, которых у россиян очень много, может повлечь за собой великое переселение из города Харьков», — сказал экс-депутат.
Также он считает, что РФ может создать пояс безопасности в других областях, например, в Сумской и Черниговской. Всё это необходимо для пресечения провокаций со стороны Киева.
Напомним, 30 декабря со стороны Украины обстреляли Белгород. В результате атаки погибли 25 человек. Ранения получили более 100 белгородцев, в их числе дети.