ВСУ вновь атаковали приграничье, есть разрушения

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
ВСУ 10 января вновь обстреляли приграничье Брянской области. Под огнём оказались как минимум два села. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По селу Лемешовка противник, как пишет издание, выпустил 14 снарядов. В результате обстрела повреждения получили два дома, хозпостройки, производственное помещение и административное здание сельхозпредприятия. Осмотр территории продолжается. На месте работают оперативные службы.
Кроме того, атаке подверглось село Азаровка Стародубского муниципального округа. Повреждения зафиксировали в одном жилом доме. Оперативные и экстренные службы тоже работают на месте обстрела.
Добавим, что в результате обстрелов мирные жители не пострадали.
Тем временем в Белгороде второй раз с начала 2024 года объявили авиационную опасность. Об отбое угрозы РСЧС сообщило спустя более чем час.