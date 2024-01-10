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Ребёнок

Амурчанин тайком забрал ребёнка у бывшей жены, ссылаясь на опасность в Белгороде

10 января 2024, 10:55
Фото: Midjourney
Ребёнок

Белгородке вернули ребёнка, которого у неё тайком забрал экс-супруг

Житель Приамурья вывез сына из Белгорода без разрешения матери в августе 2023 года. Суд определил место жительства ребёнка с мамой, но мужчина игнорировал это и ссылался на опасность в Белгороде. Подробности сообщили в Amur.Life.
Сюжет
Суд

Амурчанин втайне от бывшей жены вывез маленького сына из Белгорода. Произошло это в августе 2023 года. Суд при этом решил, что ребёнок должен жить с матерью. Однако решение суда отец проигнорировал, сославшись на опасность в городе.

Как пишет издание, мужчина подал жалобу на определение суда. Затем суд высшей инстанции приостановил исполнительное производство, чтобы дождаться результатов рассмотрения апелляции. В тот период отец вместе с сыном проживал в одном из районов Амурской области.

Просьбу амурчанина в итоге не удовлетворили, а производство по делу возобновили. Затем белгородка, мать ребёнка, вылетела на Дальний Восток. 9 января 2024 года мальчика передали женщине.

Добавим, что 30 декабря Белгород попал под один из сильнейших обстрелов ВСУ. Погибли 25 человек, более 100 получили ранения различной степени тяжести.

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