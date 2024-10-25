bel.ru
ГлавноеВсе новости

Отец

Выбрать дату
2024
Может ли мужчина уйти в декрет?
Российское законодательство, в частности Трудовой кодекс РФ, гарантирует право на отпуск по уходу за ребёнком не только матери, но и отцу, а также другим близким родственникам, если это необходимо.
25 октября, 16:10
Мужское молоко существует? Почему мужчины не могут кормить грудью
Кормление грудью традиционно считается женской функцией, но вопрос о возможности мужчин участвовать в этом процессе становится актуальным в контексте гендерных исследований и современных представлений о родительстве. Разберёмся, могут ли мужчины кормить грудью и какие факторы это определяют.
23 октября, 11:26
Белгородец едва не убил собственную дочь из-за небольшой ссоры
Белгородец чуть не убил свою дочь из-за скандала. Он несколько раз нанёс потерпевшей удары ножом по груди. Подробности сообщили в региональном следкоме.
23 сентября, 11:25
Страшная семейная драма с поджогом ребёнка в Черноземье получила продолжение
5 июля местная жительница ушла в магазин и оставила двух детей без присмотра. Итог — обгоревшая годовалая малышка, девятилетний сын и задержанный отец. Подробностями поделились «Курские известия».
8 июля, 11:11
Белгородец случайно убил пьяного отца, но суд не стал его жёстко наказывать
Происшествие случилось в Старооскольском городском округе. Мужчина поссорился со своим пьяным отцом и ударил его по лицу, отчего тот упал. При падении он ударился головой о керамическую раковину и позже скончался. Подробности сообщили в региональной прокуратуре.
1 апреля, 13:29
Амурчанин тайком забрал ребёнка у бывшей жены, ссылаясь на опасность в Белгороде
Житель Приамурья вывез сына из Белгорода без разрешения матери в августе 2023 года. Суд определил место жительства ребёнка с мамой, но мужчина игнорировал это и ссылался на опасность в Белгороде. Подробности сообщили в Amur.Life.
10 января, 10:55
2023
Белгородская спортсменка Светлана Хоркина рассказала о личной трагедии
Три года назад олимпийская чемпионка потеряла отца. В последние годы жизни Василий Хоркин страдал от бронхиальной астмы. После смерти отца спортсменка забрала маму к себе. Об этом Светлана Хоркина рассказала в эфире НТВ.
3 сентября 2023, 07:59
Пьяный белгородец забил до смерти пожилого отца
Сын поругался с отцом и напал на него, нанося удары металлическим предметом по голове. О трагедии сообщает пресс-служба прокуратуры Белгородской области.
20 июля 2023, 07:26
Великобритания ввела санкции против отца и дочери Андрея Скоча
12 апреля 2023, 11:58
Белгородец избил отца-инвалида до смерти из-за проблем с гигиеной
В Губкине к сыну переехал мужчина — инвалид второй группы. Из-за проблем со здоровьем он не мог ухаживать за собой. Это стало причиной конфликтов, в результате одной из ссор мужчина скончался, сообщает областное СУ СК РФ.
14 марта 2023, 07:26
2019
«Отцовский патруль. Мы готовы» пройдёт в 22 муниципалитетах Белгородской области
24 сентября 2019, 14:50

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика