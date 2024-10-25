Белгородец случайно убил пьяного отца, но суд не стал его жёстко наказывать

Происшествие случилось в Старооскольском городском округе. Мужчина поссорился со своим пьяным отцом и ударил его по лицу, отчего тот упал. При падении он ударился головой о керамическую раковину и позже скончался. Подробности сообщили в региональной прокуратуре.