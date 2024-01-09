В Кремле ответили, почему ВСУ усилили удары по Белгороду

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
В Кремле объяснили, почему произошли обстрелы Белгорода. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, киевский режим не гнушается обстреливать гражданские объекты кассетными боеприпасами.
Однако представитель Кремля добавил, что ВС РФ сделают всё необходимое для того, чтобы минимизировать угрозу, а затем избавиться от неё. По словам Пескова, спецоперация продолжается по этим причинам.
«Разумеется, наши военные будут и дальше делать всё с тем, чтобы эту опасность сначала минимизировать, а затем полностью от неё избавиться. Специальная военная операция для этого продолжается», — цитирует Дмитрия Пескова РИА «Новости».
30 декабря атаке ВСУ подвергся центр Белгорода. Погибло 25 человек, ещё более 100 пострадали. На днях сообщили имена погибших при атаке горожан. В их числе несколько детей.