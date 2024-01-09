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Posted Сегодня, 10:04

Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

Дмитрий Песков

В Кремле ответили, почему ВСУ усилили удары по Белгороду

9 января 2024, 10:04
Фото: 1MI
Дмитрий Песков

Песков: ВС РФ делают всё для минимизации опасности обстрелов Белгорода

В Кремле заявили, что ВС РФ будут делать всё, чтобы минимизировать опасность обстрелов территорий России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после вопроса об обстреле Белгорода, пишет РИА «Новости».

В Кремле объяснили, почему произошли обстрелы Белгорода. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, киевский режим не гнушается обстреливать гражданские объекты кассетными боеприпасами.

Однако представитель Кремля добавил, что ВС РФ сделают всё необходимое для того, чтобы минимизировать угрозу, а затем избавиться от неё. По словам Пескова, спецоперация продолжается по этим причинам.

«Разумеется, наши военные будут и дальше делать всё с тем, чтобы эту опасность сначала минимизировать, а затем полностью от неё избавиться. Специальная военная операция для этого продолжается», — цитирует Дмитрия Пескова РИА «Новости».

30 декабря атаке ВСУ подвергся центр Белгорода. Погибло 25 человек, ещё более 100 пострадали. На днях сообщили имена погибших при атаке горожан. В их числе несколько детей.

Комментарий Дмитрия Пескова
Видео: РИА «Новости»
Один неизвестный: названы имена 24 из 25 погибших при обстреле Белгорода 30 декабря
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