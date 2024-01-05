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БДИПЧ обеспокоено ростом жертв среди мирного населения в России и на Украине

БДИПЧ обеспокоено ростом жертв среди мирного населения в России и на Украине

5 января 2024, 17:47
Фото: 1MI
Заявление было опубликовано в соцсети Бюро, сообщает «РИА Новости».

Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе обеспокоено числом атак и жертв среди гражданского населения в России и на Украине. Организация подчеркнула, что «международное право запрещает прямое нападение на гражданское население или инфраструктуру».

Напомним, что 30 декабря под обстрел ВСУ попал центр Белгорода. Погибли 25 человек, пятеро из них — дети. Более 100 мирных жителей получили ранения. 2 января в результате обстрелов в областном центре погиб один мирный житель, ещё 11 человек получили травмы. В ночь с 4 на 5 января при обстреле были ранены двое мужчин в Белгороде.

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#Общество#Белгородская область#Происшествия#Украина#Россия#Белгород#Алина Харина#Атака ВСУ#Обстрел ВСУ
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