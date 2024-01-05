БДИПЧ обеспокоено ростом жертв среди мирного населения в России и на Украине

Напомним, что 30 декабря под обстрел ВСУ попал центр Белгорода. Погибли 25 человек, пятеро из них — дети. Более 100 мирных жителей получили ранения. 2 января в результате обстрелов в областном центре погиб один мирный житель, ещё 11 человек получили травмы. В ночь с 4 на 5 января при обстреле были ранены двое мужчин в Белгороде.