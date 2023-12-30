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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:22

Updated Сегодня, 13:22

Разрушения после обстрела ВСУ

В Уразово Валуйского горокруга зафиксирован прямой прилёт в оздоровительный комплекс

30 декабря 2023, 13:05
Фото: 1MI
Разрушения после обстрела ВСУ

ВСУ повторно обстреляли Уразово Белгородской области, есть повреждения

ВСУ начали обстрел посёлка Уразово Валуйского городского округа. По предварительной информации, пострадавших нет. Имеется прямой прилёт в физкультурно-оздоровительный комплекс. Повреждены два десятка домов.

Сообщается, что под обстрел ВСУ снова попало Уразово Валуйского горокруга. По предварительной информации от губернатора, пострадавших нет. Однако зафиксировано прямое попадание одного из снарядов в физкультурно-оздоровительный комплекс населённого пункта. Вместе с этим уже повреждено 20 частных домов местных жителей и повреждена линия электропередачи. Аварийные и оперативные службы находятся и работают на месте. Об этом сообщил Вячеслав Гладков.

Напоминаем о рекомендации спуститься в укрытие с важными вещами и документами. Белгородцам рекомендуется перекрыть газ, воду, отключить электричество и не подходить к окнам. Сообщить о прилёте снаряда и последствиях можно по номеру 122.

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