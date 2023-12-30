В Уразово Валуйского горокруга зафиксирован прямой прилёт в оздоровительный комплекс

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Сообщается, что под обстрел ВСУ снова попало Уразово Валуйского горокруга. По предварительной информации от губернатора, пострадавших нет. Однако зафиксировано прямое попадание одного из снарядов в физкультурно-оздоровительный комплекс населённого пункта. Вместе с этим уже повреждено 20 частных домов местных жителей и повреждена линия электропередачи. Аварийные и оперативные службы находятся и работают на месте. Об этом сообщил Вячеслав Гладков.
Напоминаем о рекомендации спуститься в укрытие с важными вещами и документами. Белгородцам рекомендуется перекрыть газ, воду, отключить электричество и не подходить к окнам. Сообщить о прилёте снаряда и последствиях можно по номеру 122.