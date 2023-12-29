Глинтвейн и гонки на тюбингах: какая программа ждёт белгородцев на пляже «Берега»?

Чтобы поучаствовать в конкурсе «Всей семьёй», необходимо выложить в социальные сети фотографии семьи на мероприятии со специальными хештегами #всейсемьей и #всейсемьей31. Кроме этого, нужно вступить в сообщества «ВКонтакте» и «Одноклассниках», написать в чат-бот об участии в конкурсе, написать пару слов о своей семье и выполнять все задания.