Глинтвейн и гонки на тюбингах: какая программа ждёт белгородцев на пляже «Берега»?

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Жителей Белгорода приглашают поучаствовать в мероприятии, которое пройдёт 30 декабря на пляже «Берега». Посетителей ожидают анимационная новогодняя программа, конкурсы костюмов, выступление кавер-группы «Космополитен» и гонки на тюбингах. Белгородцы также смогут угоститься горячим глинтвейном.
«Голубой огонёк на „Берегах“» продлится с 17:00 до 21:00.
Чтобы поучаствовать в конкурсе «Всей семьёй», необходимо выложить в социальные сети фотографии семьи на мероприятии со специальными хештегами #всейсемьей и #всейсемьей31. Кроме этого, нужно вступить в сообщества «ВКонтакте» и «Одноклассниках», написать в чат-бот об участии в конкурсе, написать пару слов о своей семье и выполнять все задания.
Отметим, что на два выступления кавер-группы «Космополитен» культурный центр «Октябрь» выделил 100 тыс. рублей.