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Published Сегодня, 09:44

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Зима

Глинтвейн и гонки на тюбингах: какая программа ждёт белгородцев на пляже «Берега»?

29 декабря 2023, 09:44
Фото: 1MI
Зима

На белгородском пляже «Берега» устроят новогоднее мероприятие

Праздничное событие проведут в вечернее время 30 декабря. Помимо выступления кавер-группы, гонок и других развлечений, белгородцев ждёт конкурс. Подробности сообщили в региональном правительстве.

Жителей Белгорода приглашают поучаствовать в мероприятии, которое пройдёт 30 декабря на пляже «Берега». Посетителей ожидают анимационная новогодняя программа, конкурсы костюмов, выступление кавер-группы «Космополитен» и гонки на тюбингах. Белгородцы также смогут угоститься горячим глинтвейном.

«Голубой огонёк на „Берегах“» продлится с 17:00 до 21:00.

Чтобы поучаствовать в конкурсе «Всей семьёй», необходимо выложить в социальные сети фотографии семьи на мероприятии со специальными хештегами #всейсемьей и #всейсемьей31. Кроме этого, нужно вступить в сообщества «ВКонтакте» и «Одноклассниках», написать в чат-бот об участии в конкурсе, написать пару слов о своей семье и выполнять все задания.

Отметим, что на два выступления кавер-группы «Космополитен» культурный центр «Октябрь» выделил 100 тыс. рублей.

Названы ещё две группы, которые ответят за новогоднее настроение белгородцев
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#Белгородская область#Новости Белгорода#Гонки#Белгород#Александра Склярова#Пляж "Берега"
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